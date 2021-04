International

AfD setzt Bundesparteitag fort – Leitantrag und Satzungsänderungen



Nach Gegendemos: AfD setzt Bundesparteitag fort – Leitantrag und Satzungsänderungen

Mit einer Debatte zum Leitantrag für das Programm zur Bundestagswahl hat die AfD am Sonntag ihren Parteitag in der Messe Dresden fortgesetzt. Anders als am Vortag gab es keine Proteste von Gegendemonstranten. Für den Leitantrag liegen zahlreiche Änderungsvorschläge vor. Sie sollen kapitelweise abgearbeitet werden. Am Vormittag soll es zunächst um die Themen Innere Sicherheit, Islam, Migration, Asyl und Integration gehen.

Nach Verabschiedung des Wahlprogrammes soll es auch noch um Satzungsänderungen gehen. Dabei steht unter anderem ein Antrag des Landesvorstandes von Sachsen-Anhalt zur Begrenzung von Amtszeiten zur Abstimmung. Demnach soll ein Mitglied des Bundesvorstandes höchstens zweimal unmittelbar in dasselbe Parteiamt wiedergewählt werden können. Das würde für AfD-Parteichef Jörg Meuthen bedeuten, dass er im November nicht erneut für den Vorsitz kandidieren dürfte.

Am Samstag hatte die AfD unter anderem entschieden, noch keine Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zu bestimmen. Eine Mehrheit gab es lediglich für den Vorschlag, mit einem Spitzenduo in den Wahlkampf zu ziehen. Die Wahl dieses Zweierteams wird aber noch nicht auf dem Parteitag erfolgen. Stattdessen sollen die Mitglieder zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Fraktionschefin Alice Weidel, die bei der Bundestagswahl 2017 gemeinsam mit Alexander Gauland das Spitzenteam bildete, liess offen, ob sie dann antreten will. Co-Parteichef Tino Chrupalla und die hessische Abgeordnete Joana Cotar erklärten dagegen, sie stünden dafür zur Verfügung.

Für heftige Reaktionen im Netz sorgte vor allem die am Samstag von den Delegierten beschlossene Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, verbunden mit der Gründung einer «neuen europäischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft». «#Dexit» war am Sonntag unter den Top-Themen im Kurznachrichtendienst Twitter. Das wäre das «Ende der EU und des Binnenmarkts, unseres wichtigsten Exportmarktes», schrieb FDP-Vize Alexander Graf Lambsdorff. Er warf der AfD «stumpfen Nationalismus» vor. Meuthen hatte vergeblich versucht, den Beschluss zu verhindern. (sda/dpa)

