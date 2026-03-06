freundlich
DE | FR
burger
International
Deutschland

Wahl in BaWü: CDU-Kandidat Manuel Hagel blamiert sich bei Schulbesuch

epa12761035 Manuel Hagel, Chairman of the CDU Baden-Wuerttemberg speaks during the 38th Federal party convention of Democratic Union (CDU) party in Stuttgart, Germany, 20 February 2026. The federal pa ...
CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel steht derzeit in der Kritik.Bild: keystone

«Ich rede mit den Schülern»: CDU-Spitzenkandidat reagiert schroff auf Lehrerin

Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg besucht CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel eine Schulklasse. Der Auftritt sorgt nun für erneute Kritik.
06.03.2026, 10:4506.03.2026, 12:06
Charlotta Siemer / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ausgerechnet ein weiterer Schulbesuch sorgt bei CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel für erneute Kritik. Der Politiker besucht kurz vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg am Sonntag eine Klasse in Stuttgart und wird dabei von einer Kamera des ARD-Mittagsmagazins begleitet. Hängen bleibt vor allem ein schroffer Satz an die Lehrerin der Klasse.

Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerin stellen Fragen an Hagel – letzteres scheint Hagel nicht zu passen, er reagiert eher kurz angebunden. Auf die Frage eines Schülers, warum die Inklusionslehrerinnen und -lehrer immer weniger kämen, antwortet der CDU-Politiker zunächst:

«Weil wir da zu wenig Stellen haben und zu wenig Lehrer ausbilden. Und das wollen wir korrigieren, dass wir hier mehr Lehrerinnen und Lehrer haben.»

Die Lehrerin möchte dazu noch eine Nachfrage stellen, Hagel reagiert schroff und unterbricht sie mit den Worten «Ich spreche gerade mit den Schülern». Die Atmosphäre im Klassenzimmer kippt deutlich.

Video: watson/X

Hagel erklärt Treibhausgaseffekt falsch

Zuvor hatte die Lehrerin der Klasse Hagel angeboten, er könne den Schülerinnen und Schülern den Treibhausgaseffekt erklären. Dieser stimmt zu, beginnt zu erklären:

«Zwischen der Erde und der Sonne ist die Atmosphäre. Und wenn die immer dünner wird, dann wird die Sonne immer heisser. Und der Grund dafür sind Abgase, CO2, und das ist dieser Treibhauseffekt.»

Fachlich ist das allerdings falsch, denn zusätzliche Treibhausgase wie CO2 sorgen dafür, dass weniger Wärme an den Weltraum abgegeben werden kann und die Atmosphäre und Erde sich erwärmt. Dünner – wie von Hagel behauptet – wird die Atmosphäre nicht. In dem Beitrag bleibt die Erklärung des Politikers allerdings uneingeordnet stehen.

Video: watson/X

In der vergangenen Woche wurde bereits Kritik an Hagel laut, nachdem eine grüne Bundestagsabgeordnete ein acht Jahre altes Video mit ihm in den sozialen Medien gepostet hatte. Hagel, damals 29 Jahre alt und Landtagsabgeordneter, berichtet darin von einem Schulbesuch. In der Klasse hätten 80 Prozent Mädchen gesessen. «Also da gibt’s für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen», sagt Hagel. Dann geht er auf eine Schülerin ein: «Ich werd’s nie vergessen, die erste Frage, sie hiess Eva, braune Haare, rehbraune Augen.» Der Clip sorgt für heftige Kritik am CDU-Spitzenkandidaten.

Vor Landtagswahl: Manuel Hagel kriegt Sexismusvorwurf

Video: watson/Elena Maria Müller

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg liegen die Grünen mit der CDU gleichauf. Beide Parteien kommen laut ZDF-Politbarometer auf 28 Prozent, allerdings legen die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir im Vergleich zur Vorwoche um drei Punkte zu. Die Union, die monatelang die Umfragen dominierte, erzielt ein Plus von einem Punkt.

Verwendete Quellen:

Diese sexistische Aussage könnte CDU-Spitzenkandidat die Wahl kosten

(hkl)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
21 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Sebultikon
06.03.2026 11:13registriert August 2018
«Zwischen der Erde und der Sonne ist die Atmosphäre. Und wenn die immer dünner wird, dann wird die Sonne immer heisser. Und der Grund dafür sind Abgase, CO2, und das ist dieser Treibhauseffekt.»

Klingt halbwegs plausibel. Verstehe nicht ganz wieso er nicht erwähnt hat, dass der Mond die Rückseite der Sonne ist, dann wärs für alle klar gewesen... 🤔
454
Melden
Zum Kommentar
avatar
Madison Pierce
06.03.2026 11:25registriert September 2015
Und er ist der Spitzenkandidat, der Beste der Besten der CDU? Na dann, gute Nacht...
353
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tatwort
06.03.2026 11:25registriert Mai 2015
Manchmal wünsche ich, solche Politiker würden in einem Treibhaus leben. Dort können sie endlos ihre dünne Luft abgeben.
204
Melden
Zum Kommentar
21
Kolumbien und USA zerstören fünf Kokainlabore nahe Ecuador
Kolumbien hat bei einem gemeinsamen Anti-Drogen-Einsatz mit den USA und Ecuador mehrere Kokainlabore zerstört. «Wenn sich Nationen zusammenschliessen, verlieren die Kriminellen», schrieb Kolumbiens Verteidigungsminister Pedro Arnulfo Sánchez auf der Plattform X.
Zur Story