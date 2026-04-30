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Buckelwal Timmy singt in der Barge auf dem Weg in Richtung Nordsee

Video: watson/nina bürge

Buckelwal Timmy «singt» in der Barge auf dem Weg in seine Freiheit

30.04.2026, 11:0630.04.2026, 11:06

Buckelwal Timmy ist seit Dienstag in einer Barge auf dem Weg in seine Freiheit Richtung Nordsee. Zuvor hatte war der Wal 28 Tage in einer Bucht vor der Insel Poel gestrandet. In der Barge scheint der Buckelwal bitterlich zu «singen». Schau und hör dir im Video an, wie Timmy singt:

Video: watson/nina bürge

Nachdem mehrere Rettungsversuche für den Wal gescheitert waren, war der Transport per Barge die letzte Hoffnung vieler Tierschützer und Walexperten. Während des Transports soll auch untersucht werden, ob Timmy noch aus eigener Kraft schwimmen kann, da er bei dem langen Festliegen möglicherweise an Muskelkraft verloren hat.

Der Schlepper soll den Buckelwal in die Nordsee bringen, wo er wieder in die Freiheit gelassen wird und sich seinen Artgenossen anschliessen kann, das hoffen die Experten zumindest. (nib)

Hier ist Timmy aktuell:

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Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet
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Buckelwal Timmy wochenlang in der Ostsee gestrandet

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quelle: dpa / philip dulian
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Hier schwimmt Timmy in den Frachter
Video: watson
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