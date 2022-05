«Im Nachhinein ein Riesenfehler»: Fynn Kliemann äussert sich zu Maskenbetrugs-Vorwürfen

Er sagt: «Ich möchte mich in aller Form bei allen Personen, Organisationen und Institutionen entschuldigen, die auf den ersten Blick enttäuscht und geschockt sind.»

Am Freitagabend wendete er sich auf Instagram auch an seine Community, die, wie er sagt, zu Recht enttäuscht ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

«Das habe ich in den letzten Jahren nicht mehr so konsequent getan, ich habe die Dinge nicht mehr komplett überblickt. Natürlich ist Geld auch ein Ansporn, aber meine Intention war immer gut.»

Schon in der Vergangenheit hatte er geäussert, dass die letzten Jahre sehr viel waren.

Sind ihm alle diese Aufgaben, Ruhm, Erfolg und Geld, in den letzten Jahren über den Kopf gestiegen?

«Betrug» mit Corona-Masken: Böhmermann bringt Promi-Influencer Fynn Kliemann in Bedrängnis

«Betrug» mit Corona-Masken: Böhmermann bringt Promi-Influencer Fynn Kliemann in Bedrängnis

Letztendlich waren es jedoch eine halbe Million Euro Umsatz, die er mit dem Geschäft machte. Er gibt zu, die Aussage sei falsch gewesen. Er sagt: «Ich habe übertrieben und das muss ich mir in Zukunft abgewöhnen.»

Damit nicht genug, dem YouTuber, der mit Heimwerker-Videos bekannt wurde, werden noch weitere Ungereimtheiten vorgeworfen, zum Beispiel die Behauptung, er hätte an den Masken nichts verdient.

«Wenn wirklich defekte Masken geschickt wurden, dann ist das absolut untragbar. Jeder Mensch hat den gleichen Schutz verdient, gerade in so einer Situation.»

Der zweite grosse Vorwurf: Er soll gemeinsam mit «Gobal Tactivcs» 100'000 minderwertige Masken an ein Flüchtlingsheim gespendet haben. Jetzt stellt er klar, eigentlich habe «Global tactics» das alleine gemacht. Er habe lediglich den Kontakt zu «Global Tactics» hergestellt.

Laut Kliemann habe er in der Zeit hunderte Mails bekommen und hätte da mehr kontrollieren müssen. Ausserdem müsse er an seiner eigenen Kommunikation arbeiten.

Tarek Müller, Geschäftsführer von «About You» äusserte sich am Freitag auf Twitter . Denn Fynn Kliemann sagt auf Instagram, dass «About You» von «Global Tactics» über das Herkunftsland informiert worden sei. Müller weist das zurück. Man habe nicht gewusst, dass Masken teilweise nicht in Europa produziert worden seien.

In Zukunft möchte er sich nichts mehr auf die Fahnen schreiben lassen, was andere getan hätten. «Ich glaube, ich fand es einfach toll, im Rampenlicht zu stehen und von allen gelobt zu werden.»

«Das war in einer Phase, in der mehrere Partner mit meinem Namen Werbung machen wollten, ohne dass ich das genau überblickt habe», sagt Kliemann dazu. «Im Nachhinein war das ein Riesenfehler», gibt er zu. Bei der Darstellung auf der Website hätte er besser aufpassen müssen. Aber er sei nicht Auftraggeber, nicht Verkäufer, nicht Käufer und habe nicht daran verdient.

Im Interview mit dem « Spiegel » äussert er sich zu den Vorwürfen. Die Masken aus Bangladesch seien nur für Grosskunden gewesen, erzählt er. Darüber habe er zwar Bescheid gewusst, aber diese Masken seien nie über seine Website verkauft oder von ihm nach aussen kommuniziert worden. Das Modeunternehmen «About You» hat diese Masken wohl jedoch aufgekauft und mit Name und Marke von Kliemann geworben.

Sie sollten fair produziert sein, die Masken, mit denen Allroundtalent Fynn Kliemann zu Beginn der Corona-Pandemie von der Textil-Firma «Global Tactics» warb. Laut «ZDF Magazin Royal» entspreche das nicht der Wirklichkeit. Sie sollen nicht, wie von Kliemann angegeben, in Portugal und Serbien produziert worden sein, sondern kamen aus Bangladesch und Vietnam.

Unternehmer und YouTuber Fynn Kliemann äussert sich auf Instagram und im « Spiegel » zu schwerwiegenden Vorwürfen, von Satiriker Jan Böhmermann im «ZDF-Magazin Royal». In der aktuellen Folge wirft er Kliemann vor, asiatische Masken als europäische ausgegeben und minderwertige Masken an Geflüchtete gespendet zu haben.

Gesunde Snacks: So schiebst du der Schoggi den Riegel. 🍫

Wie du ohne Flug zum Surfen kommst – die besten Spots in und um die Schweiz

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So sahen Goalie-Masken im Eishockey früher aus

Cyberkrieg gegen Putin: Russland wird in einem noch nie dagewesenen Ausmass gehackt

Macht Putin am Montag seinen grössten Fehler? 3 mögliche Optionen hat er am 9. Mai

Grosseinsatz der Zürcher Polizei-Sondereinheit – was bisher bekannt ist

Explosionen in Konfliktregion Transnistrien +++ Sturmversuche in Mariupol

Riesige Waldbrände in Russland – aber wer soll sie löschen?

Schon in den vergangenen Jahren sind die Feuerwehren in Sibirien kaum gegen die Waldbrände angekommen. Jetzt lodern die Flammen erneut und Hilfe von der russischen Armee ist fraglich.

In den Weiten Sibiriens brennen Wälder und Steppen ungewöhnlich heftig für diese Jahreszeit. Laut Greenpeace Russland steht im Moment doppelt soviel Fläche in Flammen wie voriges Jahr Ende April. Die Klimakrise hat die Brände in den vergangenen Jahren massiv angeheizt – jetzt könnte der Angriffskrieg gegen die Ukraine das Problem verschärfen.