«Berlinale Baby!»: Regisseurin bekommt Kind vor Premiere

Zur Filmpremiere am Nachmittag erschien die Regisseurin. Die Charité schrieb bei der Plattform X, sie sei dafür «hochschwanger» nach Berlin gereist. «Plötzlich hatte es ihr Kind sehr eilig. Deshalb brachte die gebürtige Ukrainerin ihr Baby kurzerhand bei uns an der Charité gesund zur Welt.» Nach der Vorstellung gehe es für die Regisseurin direkt zurück auf die Station – «das Familienglück geniessen.»

Es ist schon wieder passiert: Zwei Tote nach Kollision zweier Kleinflugzeuge in den USA

Bei der erneuten Kollision zweier Kleinflugzeuge in den USA sind nach Angaben der Polizei mindestens zwei der insgesamt vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. In der Nähe des Regionalflughafens von Marana (Bundesstaat Arizona) seien die beiden Maschinen vom Typ Cessna 172 und Lancair 380 in der Luft zusammengestossen, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Eine Ursache für das Unglück nannte die Behörde nicht.