«Kuss-Attacke» auf Annalena Baerbock gibt zu reden – das sind die Reaktionen

Diese Szene mit Annalena Baerbock und ihrem kroatischen Amtskollegen sorgt derzeit für Aufsehen: In einem Video von einem Treffen in Berlin zeigten sich die europäischen Innen- und Aussenminister am Freitag für ein Gruppenfoto.

Heute ist Weltvegantag – diese Gemeinde in der Schweiz isst am häufigsten vegan

Starkes Erdbeben erschüttert Nepal: Mindestens 157 Tote

Einfache Häuser in Trümmern, verzweifelte Menschen – und immer weiter steigende Opferzahlen: Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sind mindestens 157 Menschen gestorben. Zudem seien mindestens 170 Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei in der Hauptstadt Kathmandu der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.