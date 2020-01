International

Deutschland

Leipziger Polizei weist Bericht zu Verletzung von Beamtem zurück



Leipziger Polizei weist Bericht zu Verletzung von Beamtem zurück

Die Polizei in Leipzig hat sich gegen einen Zeitungsbericht gewandt, wonach sie mit ihren Angaben zu den Verletzungen des in der Silvesternacht attackierten Polizisten möglicherweise übertrieben haben könnte. Der Beamte sei «schwer verletzt» und habe «dringlich operiert» werden müssen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Leipziger Polizei räumt ein, dass der zu Silvester verletzte Beamte nicht notoperiert werden musste. Sprecher Loepki sagte MDR AKTUELL, der Begriff "Not-OP" sei der Kenntnisstand am Neujahrsmorgen gewesen. Eine lebensbedrohliche Verletzung habe nicht vorgelegen. — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) January 3, 2020

Die Berliner «tageszeitung» («taz») hatte berichtet, «Krankenhauskreise» seien «verwundert» über die Schilderung der Verletzung durch die Polizei und deren Angaben, dass es eine «Notoperation» gegeben habe. Es habe einen Eingriff an der Ohrmuschel des 38-Jährigen unter lokaler Betäubung gegeben, zitierte das Blatt aus diesen Kreisen.

Der Polizist sollte dem Zeitungsbericht zufolge bis zum Freitag aus dem Spital entlassen werden. Lebensgefahr oder das Risiko eines Gehörverlusts hätten nicht bestanden, hiess es laut «taz» aus den Spitalkreisen. Der Polizeisprecher sagte dazu, von Lebensgefahr für den Kollegen habe die Leipziger Polizei nie gesprochen.

Der Polizist war bei Ausschreitungen im linksalternativ geprägten Stadtviertel Connewitz verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor er das Bewusstsein. Das sächsische Landeskriminalamt (LKA) teilte am Mittwoch mit, wegen des Angriffs auf den Beamten werde inzwischen wegen versuchten Mordes ermittelt.

SPD-Chefin Saskia Esken forderte eine Überprüfung des Leipziger Polizeieinsatzes in der Silvesternacht. Sollte eine falsche Einsatztaktik die Polizistinnen und Polizisten «unnötig in Gefahr gebracht haben», liege die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU), sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Im Sinne der Polizeibeamten müsse jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen gewesen sei.

... „Im Sinne der Polizeibeamten muss jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen war. Sollte eine falsche Einsatztaktik PolizistInnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, liegt die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister.“ ... 2/3 — Saskia Esken (@EskenSaskia) January 3, 2020

... „Dass es auch anders geht, hat sich vielfach gezeigt. Die Berliner Polizei hat zum Beispiel aus den Erfahrungen vergleichbarer Ausschreitungen am 1. Mai oder zu Silvester im Lauf der Jahre eine Deeskalationsstrategie entwickelt, die sich bewährt hat.“ 3/3 — Saskia Esken (@EskenSaskia) January 3, 2020

Die SPD-Vorsitzende verwies auf die Berliner Polizei, die aufgrund der Erfahrungen bei vergleichbaren Ausschreitungen am 1. Mai oder zu Silvester über die Jahre eine Deeskalationsstrategie entwickelt habe. Diese Strategie habe sich bewährt. Esken hob zugleich hervor, dass ihre Partei die von den Randalierern ausgeübte Gewalt in Leipzig verurteile. «Es ist schrecklich, dass ein Polizist so schwer verletzt wurde», sagte sie. (sda/afp)

Abonniere unseren Newsletter