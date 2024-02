Nach Kritik: Berlinale lädt AfD-Politiker von Eröffnungsgala aus

Die AfD und viele ihrer Mitglieder hätten Ansichten, die den Grundwerten der Demokratie zutiefst widersprächen. In Zeiten, in denen rechtsextreme Personen in die Parlamente kämen, wolle die Berlinale nun eine klare Position beziehen. Die Einladungen hatten für viel Kritik gesorgt. Mehrere Menschen hatten eine Rücknahme von Einladungen an die AfD gefordert.

Nach Kritik an Einladungen für AfD-Politiker zur Berlinale-Eröffnung hat die Festivalspitze die Parteivertreter wieder ausgeladen. Gerade angesichts der Enthüllungen der vergangenen Wochen zu antidemokratischen Positionen sei es wichtig, unmissverständlich Stellung zu beziehen für eine offene Demokratie, teilte die Berlinale-Spitze am Donnerstag mit.

Uferweg-Gegner wohnt am See, ist Naturschutz-Präsident – und seine Familie verbaut den See

117 tote Katzen in Haus in Frankreich gefunden

Auf dem Grundstück eines alten Mannes in Südfrankreich haben die Behörden 117 tote Katzen entdeckt. Nach einem Hinweis von Tierschützern stiessen Polizisten im Garten auf zahlreiche unter Dachziegeln vergrabene Katzenkörper sowie weitere in einem Schuppen in einer Gefriertruhe, wie die Präfektur in Nizza am Mittwoch mitteilte.