sonnig33°
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Britischer Premier angelt mit JD Vance ohne Angelschein

Britain&#039;s Foreign Secretary David Lammy, right, and US Vice President JD Vance fish in a lake in the grounds of Chevening House in Kent, England, Friday, Aug. 8, 2025. (Suzanne Plunkett/Pool via ...
David Lammy und JD Vance angelten letzte Woche zusammen auf Lammy's Grundstück.Bild: keystone

Britischer Premier angelt mit JD Vance – ohne Angelschein und zeigt sich selbst an

13.08.2025, 16:2213.08.2025, 16:22
Mehr «International»

Es war ein Sinnbild der transatlantischen Freundschaft trotz politischer Differenzen: Als der britische Aussenminister David Lammy in der vergangenen Woche den US-Vizepräsidenten JD Vance auf seinem Landsitz Chevening House in der Grafschaft Kent empfing, liessen sich die beiden Männer beim gemeinsamen Angeln ablichten.

So weit, so gut, doch Lammy hatte keinen Angelschein, wie sich nun herausstellt. «Der Aussenminister hat an die Umweltbehörde geschrieben wegen eines administrativen Versäumnisses, das zur Folge hatte, dass für das Angeln an einem privaten See im Rahmen einer diplomatischen Veranstaltung in Chevening House in der vergangenen Woche nicht die erforderlichen Lizenzen eingeholt worden waren», teilte das Aussenministerium umständlich mit.

In Grossbritannien sind für Angler ab einem Alter von 13 Jahren Angelscheine Pflicht. Lammy habe die Lizenz umgehend erworben, als er von dem Versäumnis erfahren habe, hiess es in der Mitteilung weiter.

Ob Lammy mit einem Bussgeld rechnen muss, und ob es eine Rolle spielt, dass er kein Anglerglück hatte und bei ihm nichts anbiss, wie Vance genüsslich verkündet hatte, war zunächst unklar. Ein Sprecher der Umweltbehörde sagte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, soweit man wisse, seien die erforderlichen Lizenzen inzwischen erworben worden. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lebendpreise am ESAF 2025
1 / 12
Lebendpreise am ESAF 2025

Siegermuni Zibu: Original Braunvieh, geboren am 6. November 2021.
quelle: taria hoesli
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ungeahnte Funde in der Tiefe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
2
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
3
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
4
US-Regierung sieht Menschenrechte in Europa in Gefahr – Autokratien erhalten bessere Noten
5
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
Meistgeteilt
1
Selenskyj reist heute für Videoschalte mit Trump nach Berlin
2
UN: Hinweise auf sexuelle Gewalt von Israelis gegen Palästinenser
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Kulturelle Aneignung: Adidas-Designer entschuldigt sich für Sandalen
Eine Sandale von Adidas sorgt in Mexiko für Empörung. Jetzt meldet sich der Designer zu Wort.
US-Designer Willy Chavarria hat sich angesichts von Vorwürfen der kulturellen Aneignung aus Mexiko wegen einer Adidas-Sandale entschuldigt. Er bedauere zutiefst, ein Design aus dem südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca «angeeignet» zu haben.
Zur Story