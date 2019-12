International

Schüsse in Café in Berlin – Polizeieinsatz nahe Checkpoint Charlie



Nahe dem Checkpoint Charlie im Zentrum Berlins ist es nach einem Raubüberfall zu einem grossen Polizeieinsatz gekommen. Ein Mann soll am Montagmittag ein Café an der stark frequentierten Kreuzung Friedrichstrasse und Kochstrasse überfallen und dabei geschossen haben.

Anschliessend sei der Täter geflüchtet, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden.

Derzeit laufe ein Polizeieinsatz, um den Tatverdächtigen zu ergreifen, der sich noch in der Nähe aufhalte. «Wir haben die Situation unter Kontrolle», schrieb die Polizei auf Twitter.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei war angerückt. Auch eine Ambulanz der Feuerwehr stand an der Kreuzung. Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung grossräumig ab.

Der Bericht eines Zeugen deckte sich nicht eindeutig mit der Darstellung der Polizei. Der Mann sagte, er sei gegen 13.20 Uhr in dem Café gewesen, als er von der Strasse Schüsse gehört habe. Menschen hätten geschrien und seien in das Café geflüchtet. Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Strasse die Polizei alarmiert. Die U-Bahnen der entsprechenden Linien hielten nicht mehr im Bahnhof Kochstrasse.

Checkpoint Charlie hiess der frühere alliierte Grenzübergang zwischen West- und Ost-Berlin an der Kreuzung Friedrichstrasse und Zimmerstrasse. Weltberühmt wurde die Stelle, als sich dort 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber standen. Heute steht am Checkpoint Charlie die Nachbildung des früheren Kontrollhäuschens der Amerikaner. Der Ort ist einer der grössten Anziehungspunkte für die Touristen in der deutschen Hauptstadt. (aeg/sda/dpa)

