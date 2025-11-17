trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Mieten in der Schweiz: So unterschiedlich teuer sind Wohnungen je Kanton

Eine staedtische Liegenschaft an der Motorenstrasse waehrend eines Rundgangs anlaesslich der Entstehung der 10000. staedtischen Wohnung in der Stadt Zuerich, am Donnerstag, den 28. August 2025, in Zue ...
Wer aus seiner Wohnung auszieht, muss sich auf höhere Mieten einstellen – ausser man hat Glück.Bild: keystone

Hier bezahlst du am meisten für eine Wohnung in der Schweiz – und hier am wenigsten

Die Mieten in der Schweiz variieren von Ortschaft zu Ortschaft stark. Die Daten, die vom Lausanner Unternehmen Lookmove erhoben und exklusiv an watson weitergegeben wurden, zeigen diese Unterschiede deutlich.
17.11.2025, 13:4917.11.2025, 14:15
Alberto Silini

Wer aktuell eine neue Wohnung sucht, kennt das Problem: Wer umzieht, zahlt am neuen Ort oft mehr als am alten. Nach Schätzungen von Comparis sind die Mieten zwischen 2020 und 2025 um 11 Prozent gestiegen. Wer nach Jahrzehnten in der gleichen Wohnung umzieht, erlebt oft sein blaues Wunder.

Doch nicht überall in der Schweiz sind die Mieten gleich hoch, wie die Zahlen von Lookmove zeigen, die watson exklusiv vorliegen. Das Lausanner Unternehmen hat dafür Immobiliendaten aus über 150 Quellen analysiert.

Die Ergebnisse

Städtische Gebiete sind sehr viel stärker vom Anstieg der Preise betroffen als ländliche. Dies spiegelt sich auch in der folgenden Karte wider:

Die Orte rund um den Genfer See sowie in der Nähe des Zürichsees, des Vierwaldstättersees und des Luganer Sees weisen die höchsten Werte der Schweiz auf. Die Gebiete mit den niedrigsten Mieten konzentrieren sich auf die Kantone Neuenburg, Bern und Jura sowie auf den Norden des Tessins.

3000 statt 1000 Franken im Monat

Die teuersten Mieten finden sich in den Kantonen Zürich und Zug. In der Stadt Zürich ergibt die Auswertung der 1583 Anzeigen von 3- bis 3.5-Zimmerwohnungen eine durchschnittliche Monatsmiete von 3076 Franken. In Zug (42 Inserate) kostet eine solche im Schnitt gar 3433 Franken pro Monat.

In Teilen der Westschweiz, im Kanton Bern und im Jura sind solche Wohnungen massiv günstiger. In La Chaux-de-Fonds waren im Zeitraum August bis Oktober 2025 218 Wohnungen ausgeschrieben, die durchschnittliche Monatsmiete betrug 1165 Franken.

Hier kannst du deine oder eine Ortschaft in deiner Nähe suchen oder alle Zahlen aus deinem Kanton (suche dafür nach dem Kantonskürzel) anzeigen lassen:

Zu den Daten
Diese Statistiken stammen von Lookmove, einem PropTech-Unternehmen aus Lausanne. Dank seiner Crawling- und Verarbeitungstechnologien sammelt und bereinigt Lookmove Tausende von Immobiliendaten, um zuverlässige Indikatoren für den Schweizer Markt zu erstellen. Die Plattform bietet Web-Tools für Fachleute, aber auch für Privatpersonen, die sich vor dem Einstieg besser über Mieten, Preise oder Trends informieren möchten.

Hinweis: Trotz umfangreicher Kurationsarbeit kann die Fehlerquote der hier dargestellten Zahlen bis zu 10 Prozent betragen.

Mehr zum Wohnen:

Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
10 einzigartige Airbnbs, die auch du mieten kannst
1 / 57
10 einzigartige Airbnbs, die auch du mieten kannst
«Atlanta Alpaca Treehouse in the Bamboo Forest», Atlanta, USA
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wohnungsmangel: Studierende in den Niederlanden campen mitten in Bahnhof
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
26 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
26
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
3
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
«Erpresserische Note»: Zoll-Vereinbarung könnte im Parlament scheitern
Meistgeteilt
1
Vergé-Déprés souverän im 1/16-Final +++ Hug und Schär triumphieren in Japan
2
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
3
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
4
«Tschugger» kommt zurück – dieses Mal als Kinofilm
5
Trumps Justizministerium unterläuft peinlicher Fehler
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
Die Bundesrepublik lässt die Rezession hinter sich, doch das Wachstum dürfte auch nächstes Jahr gering bleiben, heisst es im Gutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen.
Friedrich Merz lachte ein wenig gequält, als Monika Schnitzer ihm am Mittwoch «ein verspätetes Geburtstagsgeschenk» überreichte. Der deutsche Kanzler, der tags zuvor sein 70. Lebensjahr vollendet hatte, nahm von der Ökonomie-Professorin das jährliche Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entgegen, jenes fünfköpfigen Gremiums, dessen Angehörige in Deutschland schlicht «Wirtschaftsweise» genannt werden.
Zur Story