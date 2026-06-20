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Kuriose Rettungsaktion: Vogel wird mit Pfeil angeschossen und überlebt

Kuriose Rettungsaktion: Vogel wird mit Pfeil angeschossen und überlebt

20.06.2026, 21:1020.06.2026, 21:10
Kuriose Rettung in Deutschland: Vogel mit Pfeil im Hals.
Gänzlich unbeeindruckt vom ihn durchdringenden Pfeil sitzt der Haubentaucher beim Tierarzt.Bild: Feuerwehr Klewe

Die Feuerwehr in Deutschland hat bei einem ungewöhnlichen Einsatz einen angeschossenen Vogel gerettet. Quer durch den Hals des Tieres steckte ein Pfeil, doch der Vogel schwamm am Freitag noch munter auf einem See in Kleve im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Anwohnende hatten den schwer verletzten Haubentaucher dort entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Zuvor hatte der Rundfunk- und Fernsehsender WDR berichtet.

«Wir haben uns auch gefragt, wie der Vogel das überleben konnte. Das Tier hat sehr viel Glück gehabt, dass wirklich alles Lebenswichtige verfehlt worden ist», sagte ein Feuerwehrsprecher über den Zustand des Tieres.

Um das Tier einzufangen, umkreisten Boote den verletzten Haubentaucher und fingen ihn ein. Am Ufer wurde der Vogel erstversorgt, anschliessend zu einem Tierarzt gebracht und operiert. Wer den Vogel anschoss, ermittelt nun die Polizei. (sda/apa/dpa)

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