AfD-Fake-Vorwürfe gegen RTL-Moderator: Sender trennt sich von Gajda

«Zudem konnte bei den weitreichenden Prüfungen bisher auch keinerlei Hinweis darauf gefunden werden, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben hat.»

RTL verkündete nun nicht nur das endgültige Ende der Zusammenarbeit mit Gajda, sondern gab Petry auch in ihrer Kritik Recht. In dem Statement des Senders heisst es:

In dem Beitrag hiess es, Petry habe über den Sänger geschrieben: «Ich glaube, kein normaler Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.» Der Tweet sei inzwischen gelöscht, hiess es. Eine Grafik, in der der fragliche Post gezeigt wurde, war allerdings trotzdem zu sehen.

Nach der Aufregung um einen angeblichen Tweet von Frauke Petry, der in «Explosiv» vorgelesen und eingeblendet wurde, hatte RTL in dieser Woche bereits deutlich reagiert. Der Kölner Sender hatte angekündigt, die Zusammenarbeit mit Moderator Maurice Gajda, der für den Beitrag mit dem möglicherweise falschen Petry-Zitat verantwortlich war, bis auf Weiteres zu pausieren.

«Zunahme von Hassrede» in Serbien: Kritik wegen Graffiti-Kriegsbotschaften an Kosovo

In Serbien haben Bürgerrechtler und Aktivisten der Zivilgesellschaft eine vermutlich staatlich geförderte Graffiti-Kampagne zur Popularisierung der Rückkehr der serbischen Armee in den Kosovo verurteilt. Es sei dies ein Ausdruck der Zunahme von Hassrede in der Gesellschaft, sagte Milena Berić vom Verein Krokodil am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Belgrad. Die Behörden würden in keiner Weise darauf reagieren.