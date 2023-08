Tweet von Ex-AfD-Chefin gefälscht? Wirbel um RTL-Moderator Gajda

RTL-Moderator Maurice Gajda hält an seiner Version fest. Bild: www.imago-images.de

RTL-Journalist soll Tweet von Ex-AfD-Chefin gefälscht haben – das steckt dahinter

Der deutsche Sender RTL gerät unter Druck: Journalist Maurice Gajda konfrontierte einen Sänger mit einem rassistischen Post von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry – doch niemand kann beweisen, dass dieser tatsächlich so geschrieben wurde. Der Fall in 4 Punkten.

Vermeintlicher Post sorgt für Ärger

Am 5. August dieses Jahres wurde auf dem deutschen Sender RTL die Sendung «Explosiv» zum Thema «Leben zwischen zwei Welten» ausgestrahlt. Dabei sprach Moderator Maurice Gajda mit Trong Hieu Nguyen, einem deutsch-vietnamesischen Sänger. Nguyen hatte sich um eine Teilnahme für Deutschland am Eurovision Song Contest 2023 beworben – bei der Vorentscheidung landete er auf Rang 4, weshalb er die Reise nach Liverpool nicht antreten durfte.

Trong Hieu Nguyen bei der ESC-Vorausscheidung. Bild: www.imago-images.de

Nguyen fiel bei der Vorentscheidung mit einem extravaganten Auftritt auf. Dies passte nicht allen – auch darüber sprach Moderator Gajda in seiner Sendung. Und blendete dabei ein Foto eines brisanten Posts auf X (früher Twitter) ein. In diesem soll die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry schreiben: «Ich glaube, kein Deutscher will einen rosa gefärbten Asiaten beim ESC sehen.»

Gajda (Mitte), Nguyen (rechts) und der umstrittene Post. screenshot: rtl

Der Post sei mittlerweile wieder gelöscht worden, sagt Gajda. Dennoch sorgt er damit für Ärger in Nguyens Umkreis: «Mir fallen sehr viele Beleidigungen für sie ein, die ich jetzt nicht nennen werde», so ein Kollege des Musikers, der ebenfalls Teil der Sendung ist.

Frauke Petry trat im September 2017 aus der AfD aus. Bild: EPA/EPA

Petry wehrt sich

An diesem Dienstag setzt sich Frauke Petry zur Wehr – und äussert schwere Vorwürfe gegen RTL. «Wie man mit politisch unbequemen Personen umgeht, demonstriert RTL hier eindrucksvoll», schreibt Petry auf X (früher Twitter) zu einem Clip der umstrittenen Sendung. «Man denkt sich einen rassistischen Tweet aus, ein Grafiker setzt das um und fertig ist das Fake.» Auf Nachfrage eines Users schreibt Petry, sie habe diesen Post niemals verfasst.

Was für Petrys Dementi spricht: Es gibt keinen Screenshot des Posts, den ihr Gajda unterstellt. Die Politikerin schaute zwar tatsächlich die ESC-Vorentscheidung und verfasste dabei einen kritischen Post: «Kann mir nicht vorstellen, dass normale Bürger von diesen pinken Herren ‹vertreten› werden wollen … #ESC2023», schrieb sie damals, bezog sich aber nicht auf Nguyen, sondern auf die Band «Lord of the Lost», welche die Vorausscheidung gewann.

Diesen Post löschte Petry wenig später, machte dies aber transparent. «Hab meinen Tweet zum ESC gelöscht», schrieb sie in einem weiteren Post. Sie habe niemandem den Spass verderben wollen.

Das sagt Gajda zu den Vorwürfen

Wie konnte dieser Post also ohne Beweis in einer RTL-Sendung landen? Moderator Gajda bekräftigt nach wie vor, dass es diesen tatsächlich gegeben habe. «Ein Freund aus der LGBTQ-Bewegung hat mir kurz nach der Veröffentlichung den Link zu diesem Post zugeschickt», sagt er gegenüber der «Bild». «Ich konnte meinen Augen kaum trauen», sagt er, weshalb er den Text aus dem Post kopiert und mit Freunden darüber diskutiert habe.

Gleichzeitig räumt Gajda ein, Fehler gemacht zu haben. So sei es nicht richtig gewesen, den Post ohne Hinweis grafisch nachzubauen. «Da möchte ich aufrichtig um Entschuldigung bitten», so der Moderator. Er sei der journalistischen Sorgfaltspflicht in diesem Fall nicht nachgekommen.

Als Beweis, dass es den Post tatsächlich gegeben habe, verweist Gajda auf einen Link. Ob dieser tatsächlich einst zum umstrittenen Post führte, wird bezweifelt: Datenjournalist Frederik von Castell schreibt, der Link würde der Logik auf X (früher Twitter) widersprechen – so verweisen die Zahlen der URL auf einen hypothetischen Post im Jahr 2134. Ebenfalls auffällig sei, dass die von Gajda genannte URL bis auf eine Ziffer identisch mit Petrys Post zu «Lord of the Lost» sei.

RTL reagiert

Der Sender, wo die umstrittene Sendung ausgestrahlt wurde, reagierte zunächst ähnlich wie Gajda auf die Vorwürfe. RTL schrieb auf X (früher Twitter), der Moderator habe sich dafür verbürgt, den Post im März gesehen und wortgetreu notiert zu haben. Gleichzeitig hielt man fest, die Darstellung in der Sendung verstosse gegen die journalistischen Guidelines, wofür man sich entschuldige.

Am Mittwoch griff der Sender dann aber durch: RTL teilte mit, die Zusammenarbeit mit Gajda vorerst auszusetzen, «bis die im Raum stehenden Vorwürfe geklärt sind». Zudem wolle man die journalistischen Guidelines nochmals schärfen.

(dab)