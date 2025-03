AfD erreicht Rekordwert in Umfrage – Abstand zur Union schwindet

Die deutsche Partei Alternative für Deutschland (AfD) erreicht in der aktuellen INSA-Umfrage ein Rekordhoch von 23,5 Prozent. Damit liegt die Partei nur noch 3,5 Prozentpunkte hinter der Union, bestehend aus CDU und CSU.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Chefin des Roten Kreuzes: «Schnelle Rückkehr von ukrainischen Geflüchteten unrealistisch»

Die Direktorin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK), Nora Kronig Romero, hat hinsichtlich der aktuellen Verhandlungen im Ukraine-Krieg eine Verschlechterung der Lage nicht ausgeschlossen.

Umso wichtiger sei das humanitäre Völkerrecht, sagte sie in einem Interview. «Wenn sich politisch etwas tut, kann sich militärisch nochmals viel tun – das könnte zusätzliche Opfer bedeuten», sagte Kronig Romero in einem in der Nacht auf Montag zunächst online veröffentlichten Interview mit «Blick».