Wenn Scham und Wut eskalieren: Ein «Tatort» mit berechtigter Gesellschaftskritik

Die Lebenshaltungskosten der breiten Bevölkerung stehen in keinem gesunden Verhältnis mehr zu deren Einkünften. Jahrzehnte des Neoliberalismus haben die Mittelschicht zur Unterschicht werden lassen. Oder anders gesagt: Mieten steigen, Versicherungskosten steigen, Preise steigen, Löhne nicht. Die Menschen gehen deshalb nicht auf die Strasse – weil Armut und finanzielle Not mit Scham behaftet sind.

In New York gilt ab sofort umstrittene Maut für Teile von Manhattan

In New York ist am Sonntag eine umstrittene Fahrzeug-Gebühr für Teile der Innenstadt in Kraft getreten. Mit dieser Maut sollen die berühmt-berüchtigten Staus in der US-Metropole verringert werden.