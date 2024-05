Zur Person

Felix Neumann ist Politologe mit Forschungsschwerpunkt auf Extremismusbekämpfung – sowohl von rechts wie links – und auch Terrorismusbekämpfung. Seit 2022 ist er in der Abteilung «Internationale Politik und Sicherheit» an der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin tätig. Die politische Stiftung mit Nähe zur deutschen Partei CDU ist in Deutschland, aber auch anderen Ländern aktiv und setzt sich für die Förderung und den Schutz von Demokratien ein.