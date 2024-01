Sexsomnia: Ein Schlafwandler soll eigenen Sohn missbraucht haben

In dem Verfahren soll nun geklärt werden, ob der Mann schuldfähig ist oder nicht. Für den Prozess am Landgericht Lübeck sind insgesamt sechs Verhandlungstage bis zum 14. Februar angesetzt.

Früheren Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft zufolge sei eine Verurteilung des Mannes nicht wahrscheinlich. Das Ermittlungsverfahren wurden deshalb zwischenzeitlich eingestellt. Nach mehreren Beschwerden der Mutter des Kindes wurde überprüft, ob die Verfahrenseinstellung richtig war. Ein erfolgreiches Klageerzwingungsverfahren vor dem Oberlandesgericht Schleswig (OLG) führte schliesslich dazu, dass die Staatsanwaltschaft Anklage in dem Fall erheben musste.

Diese Form des Schlafwandels steht ab Montag im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Landgericht in Lübeck . Und zwar in einer ziemlich dramatischen Form: Dort muss sich ein ehemaliger Lübecker Staatsanwalt verantworten, dem vorgeworfen wird, seinen Sohn im März 2019 möglicherweise schlafwandelnd missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat Anklage gegen den 52-Jährigen wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs erhoben.

Sexsomnia – diese Schlafstörung gibt es wirklich. Betroffene haben während ihrer Tiefschlafphase mit jemandem Sex oder masturbieren – und können sich am nächsten Morgen an ihre Handlungen meist nicht mehr erinnern.

