Inflation in Deutschland im Januar schwächer

Nationalbank-Präsident Jordan will bei Inflation vorsichtig bleiben

Die Inflation in Deutschland hat sich im Januar deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats – nach 3,7 Prozent im Dezember, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. (sda/awp/dpa)

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

So gesund sind die Zähne der Schweizer Bevölkerung – die wichtigsten Gesundheits-Fakten

Armee: Wasser in Hamas-Tunnel im Gazastreifen geleitet + Hamas-Chef offen für Diskussionen

UNRWA-Mitarbeitende in Hamas-Terror verwickelt – das Wichtigste in Kürze

Reyna verlässt BVB + Juventus holt Alcaraz auf Leihbasis + Leverkusen an PSG-Star dran

Russisches Parlament will Kriegsgegner enteignen ++ Ölfabrik in St. Petersburg getroffen

33 unglaubliche Bilder, wie in der Schweiz früher Ski gefahren wurde

«Die extreme Rechte ist regelrecht in Panik»: Hunderttausende demonstrieren gegen die AfD

UNRWA-Terrorverdacht: «Der Zeitpunkt kommt mir doch sehr politisch bestimmt vor»

Die Affäre um das UNO-Flüchtlingshilfswerk für Palästina weitet sich aus: Immer mehr Details zu den mutmasslichen Verstrickungen zwischen Mitarbeitern und den Hamas-Terroristen werden bekannt. Die Negativschlagzeilen kommen Israel gelegen.

Der Konflikt um das UNO-Flüchtlingshilfswerk für Palästina (UNWRA) nimmt an Heftigkeit zu. Weltweit fordern Stimmen die Abschaffung der Organisation und Einstellung der finanziellen Unterstützung. Dies, nachdem am vergangenen Freitag UNWRA-Generaldirektor Philippe Lazzarini eine mutmassliche Beteiligung von mehreren seiner Mitarbeiter am Hamas-Terrorüberfall vom 7. Oktober bekannt gemacht hat.