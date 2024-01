Symbolbild. Bild: DPA

Mann erschiesst Kassiererin in Aldi-Filiale

In einer Aldi-Filiale bei Frankfurt kam es am Montagabend zu einer Schiesserei: Ein Mann betritt einen Aldi-Markt und eröffnet das Feuer auf eine Kassiererin. Kunden müssen alles mit ansehen.

Mehr «International»

Ein Artikel von

In Mörfelden-Walldorf in der Nähe von Frankfurt ist es am Abend es zu Schüssen in einem Aldi-Markt gekommen. Dabei wurde eine Kassiererin dabei getötet. Anschliessend hat sich der Täter selbst erschossen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend bekannt gaben.

Nach ersten Erkenntnissen hat ein 48-jähriger Mann gegen 19.15 Uhr den Supermarkt betreten. Im Anschluss soll er mehrfach gezielt auf eine 38-jährige Mitarbeiterin des Marktes geschossen haben. Die Frau überlebte die Schüsse nicht.

Zum Zeitpunkt der Tat hielten sich neben weiteren Angestellten auch einige Kunden in dem Supermarkt auf. Diese würden zurzeit noch von Seelsorgern und Polizei betreut, heisst es.

Zwischen dem Schützen und der Getöteten gab es in der Vergangenheit eine persönliche Beziehung. Die Polizei sieht darin nach eigenen Angaben ein mögliches Motiv. Die Ermittlungen dauern an.