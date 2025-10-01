recht sonnig14°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Mutmassliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

22.06.2024, Berlin: Die Berliner Polizei steht am U-Bahnhof Kottbusser Tor. Ein Mann ist im Zwischendeck erstochen worden. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
Zwei Berliner Polizisten bei einem Einsatz 2024.Bild: keystone

Mutmassliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen

01.10.2025, 17:0301.10.2025, 17:26

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin drei mutmassliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas festnehmen lassen. Als sogenannte Auslandsoperateure sollen sie von Deutschland aus Waffen und Munition für die Vereinigung beschafft haben, wie die Karlsruher Behörde mitteilte. «Die Waffen sollten der Hamas für Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen in Deutschland dienen.»

Bei den Beschuldigten handelt es sich den Angaben zufolge um zwei deutsche Staatsangehörige sowie einen im Libanon geborenen Mann. Sie sollen spätestens seit dem Sommer 2025 Schusswaffen und Munition besorgt haben.

Kalashnikov Maschinengewehrr AK-47 auf einem roten Hintergrund
Ein AK 47 Sturmgewehr.Bild: shutterstock.com

Bei der Festnahme hätten die Einsatzkräfte diverse Waffen gefunden - «darunter ein Sturmgewehr AK 47 sowie mehrere Pistolen, und Munition in erheblichem Umfang», teilte die Bundesanwaltschaft weiter mit. Die oberste Anklagebehörde in Deutschland werde morgen beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs Anträge auf den Erlass von Haftbefehlen stellen.

Hamas verantwortlich für Massaker in Israel

Erklärtes Ziel der Hamas ist die Vernichtung des Staates Israel und die Errichtung eines islamischen Gottesstaates im Nahen Osten. Die Organisation ist verantwortlich für den Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 Menschen als Geiseln genommen wurden. Die beispiellose Attacke löste den Gaza-Krieg aus.

Es ist nicht die erste Festnahme von mutmasslichen Hamas-Mitgliedern durch die Bundesanwaltschaft. Im Dezember 2023 hatte sie beispielsweise drei Männer in Berlin und einen im niederländischen Rotterdam festnehmen lassen. Sie waren nach früheren Angaben seit Jahren als Auslandsoperateure der Terrororganisation tätig und «nahmen innerhalb der Vereinigung wichtige Positionen mit unmittelbarer Anbindung an Führungskräfte des militärischen Flügels ein». Sie sollen unter anderem nach Waffendepots der Vereinigung gesucht haben. Der Prozess am Kammergericht Berlin läuft noch. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
SC90
01.10.2025 17:16registriert Juli 2025
Was für eine Überraschung - nicht

Wir sollten uns sehr genau überlegen, ob wir Palästinensische Flüchtlinge bei uns aufnehmen wollen, oder nicht. Und wenn ja, unter welchen Auflagen dies geschehen soll.

Es gibt wohl einen Grund weshalb Palästinenser in KEINEM arabischen Land aufgenommen werden.
314
Melden
Zum Kommentar
avatar
raab23@gmail.com
01.10.2025 17:05registriert Mai 2022
Sowas, ist die hamas doch nicht so nett?
235
Melden
Zum Kommentar
2
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
4
Selbst Propagandisten glauben nicht mehr an Russland-Sieg
5
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
Meistgeteilt
1
Russischer Besatzungsfunktionär stirbt nach ukrainischem Drohnenschlag
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
5
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
Schüsse und Explosionen: Ein Toter in München gemeldet
Im Münchner Norden kommt es am Mittwochmorgen zu einem Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr. Offenbar gab es Schüsse und Explosionen. Was bisher bekannt ist.
Die Münchner Polizei sowie die Feuerwehr befinden sich seit dem frühen Mittwochmorgen in einem Grosseinsatz im Norden der Stadt. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von t-online erklärte, sei der Bereich zwischen der Lerchenauerstrasse und der Moosacher Strasse weiträumig abgesperrt. «Momentan besteht aber – soweit wir wissen – keine Gefahr für die Bevölkerung», sagte die Polizeisprecherin.
Zur Story