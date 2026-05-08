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Geiselnahme in deutscher Bank in Sinzig: Grosseinsatz der Polizei

Geiselnahme in Bank in Deutschland – Grosseinsatz der Polizei läuft

08.05.2026, 11:2108.05.2026, 11:49

Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz läuft ein grosser Polizeieinsatz. «Heute Morgen wurde die Polizei gegen 9 Uhr über eine Geiselnahme in einer Volksbankfiliale in Sinzig-Innenstadt informiert», so die Polizei. Die Rede ist von mehreren Tätern, die sich mit mehreren Geiseln in der Filiale verschanzt haben. Ob sie bewaffnet sind, ist derzeit unklar.

Ein Polizeisprecher vor Ort sagte gegenüber t-online, ein Geldtransporter stehe vor der Tür der Bank. Mutmasslich sei der Fahrer dieses Transporters als Geisel genommen worden. Die Polizei bestätigt dies.

Die Einsatzkräfte seien mit einem Grossaufgebot in Sinzig im Bundesland Rheinland-Pfalz – etwa 26 Kilometer südlich von Bonn – vor Ort, hiess es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Massnahmen, es gibt grössere Absperrungen.

Ausserhalb des abgesperrten Gebiets bestehe nach derzeitigem Stand keine Gefahr, hiess es. Die Polizei wurde um 9.00 Uhr über den Vorfall informiert. (dab/sda/dpa/vro)

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