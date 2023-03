Riesen-Verkehrsstreik in Deutschland – Züge, Busse und Flugzeuge stehen still

Der 24-stündige Verkehrswarnstreik der deutschen Gewerkschaften Verdi und EVG hat um Mitternacht begonnen. In ganz Deutschland stehen damit am Montag Züge, Busse und Flugzeuge still.

Auf der Schiene wird der Fernverkehr komplett und der Regionalverkehr grösstenteils eingestellt. Bestreikt werden auch nahezu alle deutschen Flughäfen, nicht aber der Berliner Airport. Wasserstrassen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft sind ebenfalls betroffen.

Ein Mann in Baden-Württemberg betrachtet ein Schild, auf dem auf den Streik hingewiesen wird. Bild: keystone

Volle Strassen sind auch deshalb zu erwarten, weil in sieben Bundesländern der öffentliche Nahverkehr bestreikt werden soll und viele Menschen daher aufs Auto ausweichen dürften. Betroffen sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und weite Teile Bayerns.

Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) den Druck in ihren gegenwärtigen Tarifrunden erhöhen. Unter angespannten Vorzeichen treffen am Montag in Potsdam Verdi und der Beamtenbund dbb erneut auf die Vertreter von Kommunen und Bund. Bei der EVG stehen weitere Verhandlungen mit den verschiedenen Bahnunternehmen ab Mitte der Woche an. Mit der Deutschen Bahn soll erst nach Ostern weiterverhandelt werden. (sda/dpa)