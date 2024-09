30 Verletzte: Mann mit Machete legt in Deutschland Brände und rammt Läden mit Transporter

In der deutschen Stadt Essen hat ein Mann mit einer Machete Häuser angezündet und ist mit einem Transport in Lebensmittelläden gefahren. 30 Menschen, darunter Kinder, wurden verletzt.

Der Vorfall hat sich am Samstagabend zugetragen. Der Mann hat zuerst mutmasslich zwei Brände in Mehrfamilienhäusern verursacht, wie die Polizei Nordrhein-Westfalen in einer Medienmitteilung schreibt. Um kurz nach 17 Uhr seien zahlreiche Notrufe eingegangen.

Der mit einer Machete bewaffnete Mann, nachdem er einen kleinen Laden gerammt hatte. Bild: X

Bei den Bränden wurden 30 Menschen verletzt, acht Kinder schwer. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen und versorgte die Verletzten.

Im Anschluss hat der Mann, der mit einer Machete bewaffnet war, mit einem Transporter zwei kleine Lebensmittelgeschäfte gerammt. Dort kam es zu Sachschaden, aber zu keinen weiteren Verletzten.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie mehrere Männer den Amokläufer am Anschluss in einer Art Garage festsetzen und ihn versuchen, mit Gegenständen in den Händen auf Distanz zu halten. Kurz darauf traf die Polizei ein, welche den Mann festnehmen konnte. Laut der Polizei handelt es sich um einen 41-jährigen Essener mit syrischer Staatsangehörigkeit.

Der Mann hatte bei seiner Festnahme Verbrennungen an den Händen. Die Hintergründe sowie sein Motiv sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei weiter.

