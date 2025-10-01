Grosseinsatz wegen Explosionen in München

Explosionen in München – Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr
Großeinsatz im Münchner Norden am Mittwochmorgen: Es gibt weiträumige Sperrungen. Ursache sind laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung mehrere Explosionen. Auch Schüsse sollen gefallen sein.
"Im Augenblick gibt es keinerlei Hinweise auf eine Gefahr für die Bevölkerung", sagte eine Polizeisprecherin t-online. Laut "Bild"-Zeitung scheint es Hinweise auf eine Tat im familiären Umfeld zu geben.
Einem Polizeisprecher zufolge, der sich am Einsatzort befindet, hat es zwischen der Lerchenauer Straße und der Moosacher Straße einen Brand an einem Einfamilienhaus gegeben. "Davor stehen zwei ausgebrannte Autos, die jetzt gelöscht sind", sagte der Sprecher weiter.
Die "Bild"-Zeitung berichtete, eine männliche Leiche sei gefunden worden. Eine weitere Person weise Schussverletzungen auf. Offenbar habe ein Mann sein Elternhaus mit Sprengsätzen präpariert, in Brand gesetzt und sich dann das Leben genommen. Spezialeinheiten und Entschärfer seien vor Ort.