Schüsse und Explosionen: Ein Toter in München gemeldet

Schüsse und Explosionen: Ein Toter in München gemeldet

Im Münchner Norden kommt es am Mittwochmorgen zu einem Grosseinsatz von Polizei und Feuerwehr. Offenbar gab es Schüsse und Explosionen. Was bisher bekannt ist.
01.10.2025, 07:5001.10.2025, 09:29
Sven Sartison / t-online
Die Münchner Polizei sowie die Feuerwehr befinden sich seit dem frühen Mittwochmorgen in einem Grosseinsatz im Norden der Stadt. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von t-online erklärte, sei der Bereich zwischen der Lerchenauerstrasse und der Moosacher Strasse weiträumig abgesperrt. «Momentan besteht aber – soweit wir wissen – keine Gefahr für die Bevölkerung», sagte die Polizeisprecherin.

Was genau der Grund für den Einsatz ist, konnte sie noch nicht sagen. Nach Informationen der «Bild» soll es mehrere Explosionen gegeben haben. Auch Schüsse sollen demnach gefallen sein. Es sollen ein Toter sowie eine verletzte Person gefunden worden sein. Offenbar habe ein Mann sein Elternhaus mit Sprengsätzen präpariert, dieses in Brand gesetzt und sich selbst das Leben genommen.

Polizei bestätigt Brand in Einfamilienhaus

Explosionen, Schüsse und einen Toten wollte die Polizei auf Nachfrage von t-online weder bestätigen noch zurückweisen. «Das steht im Raum, wir verifizieren aber noch», erklärte ein Sprecher vor Ort. «Was wir aber sagen können, ist, dass es einen Brand in einem Einfamilienhaus gegeben hat.» Zudem brannten drei Fahrzeuge in der Nähe des Einsatzortes aus. Diese standen jedoch nicht direkt vor dem Haus.

Inzwischen habe man auch einen verletzten Mann im Bereich des Lerchenauer Sees gefunden. «Wir gehen davon aus, dass er mit dem Brand in Verbindung steht», erklärte der Polizeisprecher. Nähere Angaben zur Art der Verletzungen machte er nicht. Vor Ort sind auch Spezialeinsatzkräfte sowie ein Entschärferteam im Einsatz. Laut der «Bild» wurde ein Rucksack gefunden, in dem die Polizei eine Sprengfalle vermutet.

Beeinträchtigungen im ÖPNV wegen Polizeieinsatz

Auf dem Kurznachrichtendienst X bitten Polizei und Feuerwehr aktuell, den Bereich Lerchenau weiträumig zu umfahren. «Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen», heisst es. Auch der ÖPNV ist von dem Einsatz betroffen. So halten die S-Bahnen der Linie 1 derzeit nicht in Feldmoching und am Bahnhof Fasanerie.

