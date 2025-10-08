wechselnd bewölkt
SPD-Bürgermeisterin in Deutschland niedergestochen: Der aktuelle Stand

Polizei Deutschland
In der Stadt Herdecke ist ein Grosseinsatz im Gange. (Archivbild)Bild: Shutterstock

SPD-Bürgermeisterin niedergestochen: Die Kinder stehen im Fokus

08.10.2025, 09:3508.10.2025, 09:35

Im Fall des Messerangriffs auf die neu gewählte Bürgermeisterin der westdeutschen Stadt Herdecke im Ruhrgebiet, Iris Stalzer, läuft die Suche nach dem Tatmotiv und den Hintergründen.

Die beiden Adoptivkinder der Juristin im Alter von 15 und 17 Jahren waren laut Angaben der Ermittler nach der Tat zur Klärung des Sachverhalts zu einer Polizeiwache gebracht worden.

Ermittler sicherten bis zum späten Dienstagabend in dem Gebäude Spuren. Das Haus der Politikerin sei auch der Tatort, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Ermittler gehen eigenen Angaben zufolge von einem familiären Hintergrund aus:

«Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat.»

Aus Sicherheitskreisen hiess es, dass Nachbarn angegeben haben, vor der Tat einen lauten Streit zwischen dem 15 Jahre alten Sohn und der Mutter gehört zu haben. Der Vater sei zum Zeitpunkt der Tat im Ausland gewesen und am Dienstagabend zurückgekommen.

Sind Kinder Zeugen oder Verdächtige?

Die designierte Bürgermeisterin der Stadt an der Ruhr erlitt laut Sicherheitskreisen mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Noch vor Ort wurde sie erstversorgt und dann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Politikerin der Sozialdemokraten, die mehrere Messerstiche erlitten hatte, schwebte am Abend noch in Lebensgefahr. Bundeskanzler Merz meldete sich kurz nach der Bekanntwerdung der Tat auf X:

Auf die Frage, ob beide oder eines der Kinder als Zeugen oder Verdächtige auf der Wache befragt wurden, wollte eine Polizeisprecherin am Dienstagabend keine Antwort geben. Die Kinder würden betreut, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. (leo/sda/dpa)

Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid mindestens drei Arbeiter verletzt worden. Vier Arbeiter würden vermisst und in den Trümmern gesucht, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE unter Berufung auf die Behörden der spanischen Hauptstadt.
Zur Story