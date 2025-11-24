Den Schweizer Bobfahrerinnen fehlte bei der Olympia-Hauptprobe in Cortina d'Ampezzo im Zweier einiges für einen Podestplatz. Nach dem 7. Platz im Monobob klassierte sich Melanie Hasler mit Anschieberin Nadja Pasternack beim Weltcup-Auftakt auf der neuen Olympiabahn in Cortina d'Ampezzo im Zweier im 8. Rang. Die anderen Schweizer Duos Inola Blatty/Salomé Kora (11.) und Debora Annen/Mara Morell (12.) verpassten die Top Ten knapp.



Für die Spitzensprinterin Kora war es ein erfreuliches Wettkampfdebüt im Eiskanal, die Startzeiten dürfen sich sehen lassen. Die Deutsche Laura Nolte wiederholte ihren Sieg vom Samstag im Monobob überlegen - an ihrem 27. Geburtstag.



Auch bei den Männern blieben die Schweizer ohne Spitzenplatz. Wie schon mit dem Zweier war der Bündner Cédric Follador auch mit dem Vierer schneller als der eigentliche Teamleader Michael Vogt. Der Engadiner belegte den 9., der Schwyzer eine Hundertstel dahinter den 10. Platz. Der dritte Schweizer Schlitten mit Pilot Timo Rohner klassierte sich im 12. Rang. Der Sieg ging wie am Samstag an den Deutschen Johannes Lochner vor seinem Landsmann Francesco Friedrich.(riz/sda)