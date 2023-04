Bohlen hat noch nicht genug: «DSDS» wird nun doch fortgesetzt

Mehr «International»

Die RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) wird entgegen früheren Ankündigungen nicht mit der laufenden 20. Staffel eingestellt. Es werde im kommenden Jahr wieder einen Durchgang geben, sagte Juror Dieter Bohlen (69).

Hat noch nicht genug: Dieter Bohlen und RTL wollen ein weiteres Jahr «DSDS». Bild: keystone

RTL hatte eigentlich angekündigt, das Format einzustellen. Der Sender betonte im Netz, Bohlens Ankündigung in der ersten Liveshow 2023 in Köln am Samstagabend sei kein Aprilscherz.

Bohlen sprach von einer «unglaublichen Verbreitung» von «DSDS» nicht nur im linearen Fernsehen und über Streaming, sondern auch bei Instagram und Tiktok – deshalb wolle man weitermachen. In der geplanten 21. Staffel soll es laut seinen Angaben keine Altersgrenze mehr geben: Bewerben dürfen sich alle ab 16 Jahren. Bislang konnten nur Sängerinnen und Sänger bis 30 teilnehmen. (sda/dpa)