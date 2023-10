Zahlreiche Rettungsdienste und die Feuerwehr waren am Morgen vor Ort. Die Fahrbahn in Richtung München wurde komplett gesperrt. Die Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Zuerst hatte das Portal «rosenheim24.de» über den Unfall berichtet.

Im Auto befanden sich auch Kinder, die ebenfalls verletzt wurden, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Fahrzeug sei in Höhe der Anschlussstelle Ampfing/Waldkraiburg von der Fahrbahn abgekommen, dann habe sich der schwere Unfall ereignet, hiess es von der Polizei.

Stand 6.50 Uhr sprach die deutsche Polizei von sieben Toten, die Lage war allerdings unübersichtlich. Alle Insassen wurden demnach mindestens leicht verletzt, teilweise erlitten sie schwerste Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der mit mehr als 20 Personen völlig überfülle Transporter war beim Versuch, einer Polizeikontrolle davonzufahren, von der Strasse abgekommen, wie die Polizei im Bundesland Bayern am Freitag mitteilte. Die Unfallstelle ist rund 50 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt.

Beim Unfall eines mutmasslichen Schleuserfahrzeugs auf der Autobahn 94 in Süddeutschland sind mindestens sieben Menschen gestorben und mehrere schwer verletzt worden.

Eine Abstimmung über den neuen Vorsitz des US-Repräsentantenhauses verzögert sich weiter auf unbestimmte Zeit. Die Parlamentskammer kam am Donnerstag formal kurz zusammen und vertagte die Sitzung. Ein neuer Zeitpunkt wurde nicht genannt. Bereits am Mittwoch war die Abstimmung vertagt worden. Medien zufolge wollten die Republikaner am Donnerstag hinter verschlossenen Türen über das weitere Vorgehen beraten.