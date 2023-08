Mann stirbt bei Heroes Festival – Schaulustige behinderten Rettungskräfte

21-Jähriger stirbt bei Festival – Schaulustige behinderten Rettungskräfte

In Hannover ist ein junger Mann bei einem Festival zusammengebrochen und später gestorben. Schaulustige haben die Rettungskräfte behindert.

Ein 21-jähriger Mann ist am Freitag beim «Heroes Festival» auf der Expo-Plaza in Hannover kollabiert und später in der Klinik gestorben. Trotz «sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen und dem raschen Transport ins Krankenhaus» sei er verstorben, teilte die Polizei Hannover am Samstagmorgen mit. Sie hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das Festival soll am Samstag wie geplant fortgesetzt werden.

Der Mann habe gegen 17.20 Uhr «unweit der Bühne» plötzlich gesundheitliche Probleme erlitten und sei zu Boden gestürzt. Der Mann aus Bayern sei sofort vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt worden. «In der Klinik ist er zwei bis drei Stunden später gestorben», sagte Polizeisprecher Michael Bertram t-online auf Anfrage. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Während des Einsatzes sollen Schaulustige den Einsatz behindert haben. «Die Polizei musste gleich mehrfach Personen wegdrängen.» Ein 43-Jähriger stand zudem unter Verdacht, die Reanimation mit seinem Handy gefilmt zu haben. Auf dem Gerät seien aber keine Aufnahmen gefunden worden. Der Mann habe einen Platzverweis für den Veranstaltungsbereich erhalten und durfte gehen.

Die Veranstalter teilten am Samstagvormittag mit, dass das Festival wie geplant fortgesetzt werde. «Wir sind bestürzt, trauern und drücken allen Angehörigen und Freunden unser tiefstes Mitgefühl aus. Wir sind in Gedanken bei euch», schrieben sie in einem Beitrag auf Instagram. Die Behinderung von Rettungsmassnahmen werde «aufs Schärfste verurteilt».

Das «Heroes Festival» ist ein Hiphop-Open-Air, das in verschiedenen Städten in Deutschland stattfindet. Das Bühnenprogramm sei während des Einsatzes unterbrochen, später aber fortgesetzt worden, hiess es von der Polizei. Die Veranstalter sprachen den Vorfall in ihrer Instagram-Story kurz an. Demnach kollabierte der Mann vor der «DJ-Stage». Laut Zeitplan spielte das DJ-Kollektiv «Yeni Twinz» von 16 bis 17.30 Uhr auf dieser Bühne.

Die Veranstaltung soll bis zum frühen Sonntagmorgen laufen, der Beginn am Samstag ist für 14 Uhr angesetzt.

