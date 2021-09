ARD-Moderator stellt AfD-Weidel komplett in den Senkel

Peinliche Panne von Laschet an der Urne – das sind die besten Reaktionen

Armin Laschets Wahlkampf war von Pannen geprägt. Auch am Wahltag fiel der Unionskanzlerkandidat mit einem Fehltritt auf. Im Netz wird eifrig über seinen Wahlzettel-Fehler diskutiert.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat bei der Stimmabgabe in seinem Wahllokal in Aachen den Stimmzettel so gefaltet, dass beim Einwerfen in die Urne seine Kreuze für die CDU zu sehen waren. Das ist auf Fotoaufnahmen zu sehen. Die Szene am Sonntag sorgte im Netz prompt für Diskussionen. Auch die Wahlentscheidung von Laschets Frau, die ebenfalls kurz darauf ihre Stimme abgab, ist zum Teil auf den Fotos erkennbar.

