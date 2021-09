1500 Kilometer, 7 Orte, unzählige Gespräche. Nach einer Woche in Deutschland endet meine Reise in Berlin. Ich habe Menschen mit den unterschiedlichsten politischen Ansichten getroffen, bin durch Grossstädte und kleine Dörfer, durch Ost- und Westdeutschland, und habe es doch geschafft, eine Gemeinsamkeit zu finden: Die Menschen in Deutschland sind unzufrieden mit der Politik ihres Landes. Vor allem mit den drei Kandidaten, die für das Bundeskanzleramt kandidieren. Ein Wunsch nach Wandel liegt in der Luft, etwas, dass weder Baerbock, Laschet oder Scholz ausstrahlen. Einige enthalten sich deswegen bei diesen Wahlen, die meisten gaben in Gesprächen jedoch an, ihre Stimme trotzdem abzugeben. «Dem kleinsten Übel». Ein Satz, den ich immer wieder gehört habe.



