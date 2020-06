International

Bundestag: Merkel reagiert mit Humor auf Zwischenrufe der AfD



Mit einem einzigen Satz bringt Merkel die AfD zum Schweigen

Gewohnt trocken hat Angela Merkel auf Zwischenrufe der AfD während ihrer Regierungsansprache zur EU-Ratspräsidentschaft reagiert. Im Bundestag gab es Gelächter, die Kanzlerin erhielt Applaus.

Sie ist bekannt für ihren trockenen Humor: Wieder einmal hat die Kanzlerin der AfD im Bundestag einen Seitenhieb verpasst und wurde dafür von den anderen Parteien gefeiert. Angela Merkel hielt am Donnerstagvormittag eine Rede zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Sie sagte in ihrer Ansprache: «Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen.»

Aus den Reihen der AfD kamen daraufhin Zwischenrufe. Die Kanzlerin – gewohnt unbeeindruckt – kommentierte kurz und knapp: «Da scheint sich jemand angesprochen zu fühlen.» Die Reaktionen aus dem Plenum folgten prompt: Gelächter und Applaus. Merkel selbst verzog keine Miene, fuhr nach kurzer Pause im Text fort.

Die Szene im Video: #Merkel: "Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen, warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen [...], soziale Ängste zu schüren und Unsicherheiten zu verbreiten."#Weidel: [grinst] pic.twitter.com/rWvzzV6AxS — Johannes Hillje (@JHillje) June 18, 2020

Angela Merkel betonte in ihrer Regierungsansprache zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, dass die aktuellen Herausforderungen nur gemeinsam zu bewältigen seien. So sagte sie in Bezug auf die Corona-Pandemie: «Kein Land kann die Krise isoliert und allein bestehen.» Noch nie seien Solidarität und Zusammenhalt in Europa so wichtig gewesen.

(nhr/t-online.de/mit Material der DPA)

