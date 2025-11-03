Weiterer Geheimraum mit Waffen in Deutschland entdeckt

29 Maschinengewehre und drei Panzerbüchsen: Bei den Ermittlungen zum riesigen illegalen Waffenarsenal in der westdeutschen Stadt Remscheid ist noch ein weiteres Waffenversteck entdeckt worden.

In einem Hauskeller stiessen die Ermittler auf eine Sammlung von Waffen, die einem kleinen Museum glich. Bild: DPA Polizei Wuppertal

Den etwa 1,20 Meter hohen Raum habe der beschuldigte Besitzer einer Autowerkstatt bei seiner Befragung offenbart, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Panzerbüchsen seien geeignet, eine einfache Panzerung zu durchschlagen. Ob es sich bei den Waffen um schussfähige Waffen handelt, stehe aktuell noch nicht fest.

Der jüngste Waffenfund ist der insgesamt vierte in dem Fall. In Remscheid (Nordrhein-Westfalen) waren die Ermittler im Keller des Hauses vor gut einer Woche zunächst auf eine Art Waffenmuseum gestossen. Hinter einem Tresor und hinter einer Vitrine entdeckten sie zwei Geheimtüren, hinter denen weitere Waffen – darunter auch Kriegswaffen – gelagert wurden.

Der nun entdeckte Geheimraum mit 29 Maschinengewehren und drei Panzerbüchsen befinde sich hinter einer weiteren Vitrine im Keller, hiess es. Die umfangreichen Durchsuchungsmassnahmen in dem Fall dauerten an.

Polizisten transportieren ein Maschinengewehr als Teil der gefundenen Waffen ab. Bild: DPA

Auch Handgranaten und Minen entdeckt

Zur Gesamtzahl aller in Remscheid bislang gefundenen Waffen erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft jetzt lediglich, dass es sich um eine dreistellige Zahl handele. Nach früheren Angaben waren 320 Langwaffen gefunden worden – wie Maschinengewehre, Sturmgewehr und Flinten. Hinzu kämen 51 Kurzwaffen – also Pistolen und Revolver -, 38 Handgranaten, einige Minen und auch Panzerfäuste, Zündköpfe und Sprengschnüre.

Die Polizei steht vor dem Haus in Remscheid, in dem sie eine grosse Menge Waffen gefunden hat. bild: dpa

Aus den Ermittlungen zu den Waffen in den ersten beiden Geheimräumen wisse man, dass es sich um scharfe Waffen handele, sagte der Sprecher. Gegen den 59-jährigen Hauptbeschuldigten werde unter anderem wegen des Besitzes von Kriegswaffen und Verstössen gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch gegen weitere Personen werde ermittelt. (sda/dpa)