sonnig11°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Deutschland: Weiterer Geheimraum mit Waffen in Remscheid entdeckt

Weiterer Geheimraum mit Waffen in Deutschland entdeckt

03.11.2025, 16:3503.11.2025, 16:35

29 Maschinengewehre und drei Panzerbüchsen: Bei den Ermittlungen zum riesigen illegalen Waffenarsenal in der westdeutschen Stadt Remscheid ist noch ein weiteres Waffenversteck entdeckt worden.

HANDOUT - 27.10.2025, Nordrhein-Westfalen, Remscheid: In Remscheid bei Wuppertal haben Polizisten ein gro
In einem Hauskeller stiessen die Ermittler auf eine Sammlung von Waffen, die einem kleinen Museum glich.Bild: DPA Polizei Wuppertal

Den etwa 1,20 Meter hohen Raum habe der beschuldigte Besitzer einer Autowerkstatt bei seiner Befragung offenbart, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die Panzerbüchsen seien geeignet, eine einfache Panzerung zu durchschlagen. Ob es sich bei den Waffen um schussfähige Waffen handelt, stehe aktuell noch nicht fest.

Der jüngste Waffenfund ist der insgesamt vierte in dem Fall. In Remscheid (Nordrhein-Westfalen) waren die Ermittler im Keller des Hauses vor gut einer Woche zunächst auf eine Art Waffenmuseum gestossen. Hinter einem Tresor und hinter einer Vitrine entdeckten sie zwei Geheimtüren, hinter denen weitere Waffen – darunter auch Kriegswaffen – gelagert wurden.

Der nun entdeckte Geheimraum mit 29 Maschinengewehren und drei Panzerbüchsen befinde sich hinter einer weiteren Vitrine im Keller, hiess es. Die umfangreichen Durchsuchungsmassnahmen in dem Fall dauerten an.

29.10.2025, Nordrhein-Westfalen, Remscheid: Polizisten transportieren ein Maschinengewehr als Teil der gefundenen Waffen ab. Die Ermittler sind in Remscheid auf einen weiteren versteckten Raum voller ...
Polizisten transportieren ein Maschinengewehr als Teil der gefundenen Waffen ab.Bild: DPA

Auch Handgranaten und Minen entdeckt

Zur Gesamtzahl aller in Remscheid bislang gefundenen Waffen erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft jetzt lediglich, dass es sich um eine dreistellige Zahl handele. Nach früheren Angaben waren 320 Langwaffen gefunden worden – wie Maschinengewehre, Sturmgewehr und Flinten. Hinzu kämen 51 Kurzwaffen – also Pistolen und Revolver -, 38 Handgranaten, einige Minen und auch Panzerfäuste, Zündköpfe und Sprengschnüre.

Die Polizei steht vor dem Haus in Remscheid, in dem sie eine grosse Menge Waffen gefunden hat.
Die Polizei steht vor dem Haus in Remscheid, in dem sie eine grosse Menge Waffen gefunden hat. bild: dpa

Aus den Ermittlungen zu den Waffen in den ersten beiden Geheimräumen wisse man, dass es sich um scharfe Waffen handele, sagte der Sprecher. Gegen den 59-jährigen Hauptbeschuldigten werde unter anderem wegen des Besitzes von Kriegswaffen und Verstössen gegen das Waffengesetz ermittelt. Auch gegen weitere Personen werde ermittelt. (sda/dpa)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Trump will wieder US-Atomwaffentests – so liefen frühere ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Exklusive watson-Umfrage zeigt: So schlecht verdienen Zürichs Uber-Fahrer:innen wirklich 👀
1 / 7
Exklusive watson-Umfrage zeigt: So schlecht verdienen Zürichs Uber-Fahrer:innen wirklich 👀
quelle: sabeth vela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
3
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
4
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
5
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
Freuler verpasst restliche WM-Quali +++ Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
Fünf Lawinentote in Südtirol stammen alle aus Bayern
Die fünf Todesopfer des Lawinenunglücks an Allerheiligen in Südtirol kommen alle aus dem deutschen Bundesland Bayern. Dies bestätigte ein Sprecher der italienischen Finanzpolizei in Bozen der Deutschen Presse-Agentur.
Zur Story