Schneepflüge im August: Deutsches Reutlingen versinkt im Hagel

Unwetter und Starkregen: Grösste Schäden in Slowenien seit 1991

Auf der Kurznachrichtenplattform X (vormals Twitter) ist ein Video zu sehen, das einen Pöstler zeigt, der sich durch das Eis kämpft. Das Video soll in Reutlingen aufgenommen worden sein.

Ein heftiges Gewitter mit Hagel verwandelte die deutsche Stadt Reutlingen am Freitag in eine Winterlandschaft.

In Reutlingen müssen Schneepflüge die Innenstadt von Eisklumpen befreien.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie sich die indische Banditenkönigin an den Männern rächte

Es geschah am Morgen danach

Migros macht Werbung in Spanien – das steckt dahinter

Schwyzer Skigebiet zittert um Zukunft – so kämpfen andere Orte ums Überleben

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

So sehen diese 19 Schweizer Promis im Barbie-Look aus

Liechtensteiner Polizei entdeckt bei Grenzkontrolle 770'000 Euro Falschgeld

Die Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein hat in der Nacht auf Freitag zwei Männer beim Grenzübergang Ruggell festgenommen. Zuvor fanden Grenzbeamte im Fahrzeug des 57- beziehungsweise 58-Jährigen Falschgeld in der Höhe von 770'000 Euro, umgerechnet rund 740'000 Franken, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.