sonnig19°
DE | FR
burger
International
Brasilien

Bolsonaro weist Putschvorwürfe zurück und fordert Freispruch

Brazil&#039;s former President Jair Bolsonaro speaks to the press outside the Secretariat of Penitentiary Administration where he arrived after the Supreme Court ordered him to be fitted with an elect ...
Jair Bolsonaro hat 2022 die Wahl in Brasilien verloren.Bild: keystone

Bolsonaro weist Putschvorwürfe zurück und fordert Freispruch

14.08.2025, 07:1014.08.2025, 07:10
Mehr «International»

Im Prozess um einen versuchten Staatsstreich möchte Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro vor dem Obersten Gericht einen Freispruch erreichen. Die Vorwürfe seien «das Ergebnis von Schlussfolgerungen und verzerrten Interpretationen von aus dem Zusammenhang gerissenen Handlungen und Äusserungen», zitierte das Nachrichtenportal «G1» aus dem knapp 200 Seiten langen Abschlussplädoyer der Verteidigung.

Bolsonaro steht vor Gericht, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant haben soll. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht ihn als Hauptakteur «der gravierendsten Handlungen zur Zerstörung der demokratischen Rechtsordnung» in Brasilien.

Anwälte: Gibt «keinen einzigen Beweis»

Die Anwälte des rechten Ex-Präsidenten wiesen die Anschuldigungen zurück. Bolsonaro habe sich «niemals einer angeblichen Verschwörung angeschlossen» und es gebe «keinen einzigen Beweis» für eine Verbindung zu den Plänen oder zu den Ausschreitungen. Er habe «immer die Demokratie und den Rechtsstaat verteidigt» und nie versucht, den Amtsantritt Lulas zu verhindern. Bolsonaro warf der Presse zudem ein «mediales Massaker» und Vorverurteilung vor.

Nach dem bereits vorgelegten Abschlussplädoyer der Generalstaatsanwaltschaft und dem nun folgenden der Verteidigung geht das Verfahren in seine letzte Phase. Eine Entscheidung über Verurteilung oder Freispruch von Bolsonaro und Mitangeklagten wird in den kommenden Wochen erwartet. Der 70-Jährige steht derzeit unter Hausarrest – angeordnet von Bundesrichter Alexandre de Moraes wegen mutmasslicher Verstösse gegen Auflagen. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!
1 / 9
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ungeahnte Funde in der Tiefe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
5
Jährlicher Bericht des Aussenministeriums: So beurteilt die US-Regierung die Schweiz
Meistgeteilt
1
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
2
USA setzen Sanktionen für Putin und Co. aus +++ Trump will Treffen von Putin mit Selenskyj
3
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
4
Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Im Podcast von Freund Travis Kelce: Taylor Swift kündigt Datum für neues Album an
US-Pop-Megastar Taylor Swift hat im Podcast «New Heights» ihres Freundes Travis Kelce mehr über ihr neues Album verraten.
Das zwölfte Studioalbum mit dem Titel «The Life of a Showgirl» soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer «Eras Tour» in Europa unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, erzählte Taylor in dem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Podcast des Football-Spielers, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce herausbringt.
Zur Story