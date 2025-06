RTLzwei wiederum hielt an seinem regulären Programm fest – mit ebenso dürftigem Ergebnis: Die beiden linearen Ausgaben von «Kampf der Realitystars» kamen auf lediglich 3,2 und 2,9 Prozent. Auch hier handelte es sich um neue Tiefstwerte. Der Mittwochabend gehörte einzig dem ZDF mit fast 10 Millionen Fussballfans, die einschalteten. (nib)

Auch die übrigen Privatsender hatten der Konkurrenz am Mittwochabend wenig entgegenzusetzen. ProSieben zeigte «Die Talkshow Doku – Schamlos, schräg und durchgeknallt» und erreichte damit 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sat.1 setzte auf «111 verrückte Feinschmecker» und landete bei noch schwächeren 2,1 Prozent. Beide Sender hatten offenbar auf Konfrontation verzichtet und sendeten Wiederholungen.

Doch die schwachen Quoten am Mittwochabend blieben für RTL kein Einzelfall. Auch im weiteren Verlauf des Abends konnte RTL kaum Zuschauer für sich gewinnen. Die Nachrichtensendung «RTL Direkt», die kurz vor dem Aus steht, erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen nur 3,1 Prozent Marktanteil. «Stern TV» kam im Anschluss auf 4,8 Prozent, das «Nachtjournal» kletterte minimal auf 5,3 Prozent.

Besonders deutlich fiel der Absturz in der werberelevanten Zielgruppe aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei mageren 5,1 Prozent, auch das ein Negativrekord. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen kam das Format sogar nur auf 3,6 Prozent. Zum endgültigen Aus hin erholt sich die Show offenbar nicht mehr. Mitte Juni soll sie zum letzten Mal laufen und dann nicht mehr aus der Sommerpause zurückkehren.

Während im ZDF Millionen verfolgten, wie die deutsche Nationalmannschaft in der Nations League gegen Portugal ausschied, versuchte RTL am Mittwochabend gegenzuhalten: Mit einer neuen Ausgabe von «Du gewinnst hier nicht die Million» setzte der Sender wie gewohnt auf Stefan Raab. Doch das Publikum hatte daran kein Interesse – das Format fiel auf einen neuen Tiefstwert.

Dieser Mann soll Stefan Raab also schlagen: Peter Meiners ist 34 Jahre alt und Medienanalyst aus Berlin. Und wichtig: Er ist 1.91 gross – das schüchtert den Raabinator vielleicht ein bisschen ein. Der Jackpot liegt bei 2.5 Millionen Euro.

In Osteuropa kämpfen Rechtspopulisten gegen Liberale – einer muss sich Sorgen machen

In Polen haben die progressiven Kräfte um Premier Donald Tusk einen Rückschlag erlitten. Aber auch andernorts in Osteuropa wird hart um die Macht gerungen. Dabei kann das Pendel in beide Richtungen ausschlagen.

Gross war der Jubel in Westeuropa, als die Bürgerplattform (PO) des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk vor knapp zwei Jahren die Wahl gewann. Für viele bewies Tusk in Polen, dass die Liberalen doch noch über die EU-skeptischen Populisten siegen können. Und das erst noch in Osteuropa, wo der Rechtsnationalismus wie sonst nirgendwo Fuss gefasst zu haben schien.