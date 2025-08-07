Mutmasslicher Dreifachmörder von Familie im Westerwald tot

Anfang April wurden in Westerwald, Rheinland-Pfalz, drei Leute tot aufgefunden.Bild: keystone
07.08.2025, 12:5507.08.2025, 12:55
Der mutmassliche Dreifachmörder einer Familie aus dem Westerwald ist tot. Bei der am Dienstag gefundenen Leiche bei Weitefeld handele es sich um den Verdächtigen, teilte die Polizei mit. (sda/dpa)
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die Waldbrandsaison in Kalifornien setzt deutlich früher im Jahr ein als noch vor wenigen Jahrzehnten. Im Vergleich zu den frühen 1990er Jahren hat sich die Feuersaison laut einer neuen Studie um bis zu mehr als sechs Wochen nach vorn verschoben.