Mutmasslicher Dreifachmörder von Familie im Westerwald tot

06.04.2025, Rheinland-Pfalz, Weitefeld:
Anfang April wurden in Westerwald, Rheinland-Pfalz, drei Leute tot aufgefunden.Bild: keystone

Mutmasslicher Dreifachmörder von Familie im Westerwald tot

07.08.2025, 12:5507.08.2025, 12:55
Der mutmassliche Dreifachmörder einer Familie aus dem Westerwald ist tot. Bei der am Dienstag gefundenen Leiche bei Weitefeld handele es sich um den Verdächtigen, teilte die Polizei mit. (sda/dpa)

