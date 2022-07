Documenta: Generaldirektorin Schormann legt Amt nieder

Die Generaldirektorin der documenta fifteen in Kassel, Sabine Schormann, legt ihr Amt nieder. Man habe sich einvernehmlich geeinigt, ihren Dienstvertrag aufzulösen, teilte der Aufsichtsrat der Kunstausstellung am Samstag mit. Schormann zog damit die Konsequenz aus dem Antisemitismus-Eklat auf der diesjährigen Schau. (sda/dpa)

Im Gebüsch versteckt: «Drogenboss der Drogenbosse» festgenommen

Einst war er einer der mächtigsten Kriminellen Mexikos, nun ist er im Gebüsch aufgespürt worden: Rafael Caro Quintero, der von den USA meistgesuchte mexikanische Drogenboss, ist in Mexiko erneut festgenommen worden. Dies bestätigte die Marine des nordamerikanischen Landes am Freitag (Ortszeit). Spürhund Max machte Caro Quintero, der in den 1980er Jahren wie Pablo Escobar in Kolumbien als «Narco de Narcos» («Drogenboss der Drogenbosse») galt, einer Mitteilung der Marine zufolge ausfindig. In einem Video war zu sehen, wie Caro Quintero, mit Jeans und Hemd gekleidet, abgeführt wurde.