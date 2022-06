Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 39-Jährige in der Tatnacht mit einem Komplizen zur Wilderei in der Pfalz unterwegs war. Dem 33-jährigen zweiten Mann wirft die Justiz unter anderem versuchte Strafvereitelung vor - er habe beim Spurenverwischen geholfen. Zudem werden beide der gemeinschaftlichen nächtlichen Jagdwilderei beschuldigt. Die beiden Verdächtigen flohen der Justiz zufolge und wurden wenige Stunden später im Saarland festgenommen. (bal/sda/dpa)

Knapp fünf Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei deutsche Polizisten in Rheinland-Pfalz hat am Dienstag der Mordprozess gegen den mutmasslichen Schützen begonnen.

Polizisten-Mord in der Pfalz: Prozess gegen Wilderer startet in Kaiserslautern

