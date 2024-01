Freizeitpark Westernstadt Pullman City in Bayern brennt – Millionenschaden

Mehr «International»

Im Freizeitpark Westernstadt Pullman City in Eging am See in Niederbayern ist Sonntagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Gebäude in Holzbauweise wie Saloons standen entlang der sogenannten Main Street in Vollbrand, teilte die Polizei mit.

Brand im Freizeitpark: Mehrere Holzgebäude standen in Vollbrand. Bild: keystone

Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von einem Millionenschaden aus. Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Die Westernstadt Pullman City ist ein Erlebnispark auf rund 200'000 Quadratmetern. (sda/dpa)