Anklage wegen Mordes gegen Magdeburg-Täter erhoben

Flowers and candles blanket the entrance to the Johannis church in tribute to the victims of a Christmas market attack where a car drove into shoppers the day before, in Magdeburg, Germany, Dec. 21, 2 ...
Am 20. Dezember vergangenen Jahres war der Täter Taleb A. mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast.Bild: keystone

19.08.2025, 15:4619.08.2025, 15:46
Mehr «International»

Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg im Osten Deutschlands hat Anklage gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt erhoben.

Sie wirft Taleb A. unter anderem sechsfachen Mord und versuchten Mord an 338 Personen vor, wie die Behörde in Naumburg mitteilte. Es kamen fünf Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren sowie ein neunjähriger Junge zu Tode. Zudem legt die Generalstaatsanwaltschaft dem Mann gefährliche Körperverletzung zur Last.

Am 20. Dezember vergangenen Jahres war der Täter mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Der Anschlag dauerte laut der Generalstaatsanwaltschaft eine Minute und vier Sekunden. Der 50-jährige saudische Arzt habe einen 340 PS starken Mietwagen genutzt. Er sei mit bis zu 48 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Insgesamt schädigte er den Angaben zufolge 344 Personen.

Wann der Prozess beginnt, ist offen. Der Bau eines neuen Interims-Gerichtsgebäudes soll voraussichtlich im September fertig sein. Die Leichtbauhalle entsteht auf einem Grundstück in Magdeburg, das dem Bundesland Sachsen-Anhalt gehört.

Psychiatrisches Gutachten erstellt

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, er war zuletzt mehrfach verlegt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft hat ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, um die Frage der Schuldfähigkeit zu klären. In der Mitteilung zur Anklageerhebung hiess es, der Attentäter habe während der Fahrt nicht unter Alkoholeinfluss gestanden.

Er habe «offenbar aus Unzufriedenheit und Frustration über den Verlauf und den Ausgang einer zivilrechtlichen Streitigkeit sowie die Erfolglosigkeit diverser Strafanzeigen gehandelt, und zwar mit dem Ziel, eine unbestimmte, möglichst grosse Anzahl von Personen und Personengruppen, die in den Fahrbereich seines Fahrzeugs gelangen würden, zu töten».

Die Tat sei über mehrere Wochen in Einzelheiten geplant und vorbereitet worden, so die Ermittlungsergebnisse. Mittäter und Mitwisser habe es nicht gegeben.

Taleb A. war vor der Todesfahrt als Arzt im Massregelvollzug in der Stadt Bernburg tätig. Sein Aufgabengebiet umfasste die psychiatrische Betreuung von Straftätern auf drei Stationen. Anfang Februar war bekanntgeworden, dass sich ein Kollege ein paar Monate vor dem Anschlag Sorgen um die Verfassung von Taleb A. machte und diese Hinweise auch an Vorgesetzte weitergab. Auch mehrere Sicherheitsbehörden befassten sich immer wieder mit dem Täter, er war aber als Gegner von Islamisten letztlich durch alle Raster gefallen. (sda/dpa)

Anschlag in Magdeburg
1 / 20
Anschlag in Magdeburg
In Magdeburg war ein Autofahrer am Freitagabend auf einem Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast. Diese Tat zog fünf Todesopfer und 200 Verletzte nach sich.
quelle: keystone / heiko rebsch
