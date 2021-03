Nur noch 28 %: Merkels CDU verliert massiv an Rückhalt – Grüne auf der Überholspur

Du musst an Ostern unbedingt weg? Hier kannst du hin – und hier eher nicht

Vor der Pandemie war Ostern DAS Wochenende für einen Städtetrip oder einen kurzen Abstecher ans Meer. Im letzten Jahr war ein Ostertrip kaum möglich.

Weltweit sind Einreisestopps erlassen worden. Das sieht man auch an den Flugverbindungen: 2019 sind am Donnerstag kurz vor Ostern am Flughafen Zürich 3980 Flugverbindungen gezählt worden. 2020 waren es an jenem Donnerstag vor Ostern gemäss Auskunft von Skyguide noch 280 Flüge.

Auch nach über einem Jahr schränken die Reisemöglichkeiten weiterhin …