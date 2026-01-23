Scorpions-Bassist Francis Buchholz ist tot

Er prägte die erfolgreichste Phase der Band Scorpions mit. Jetzt ist Bassist Francis Buchholz verstorben.

Elena Rothammer / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die Scorpions nehmen Abschied von ihrem Bassisten Francis Buchholz. Er ist im Alter von 71 Jahren gestorben, wie seine Frau Hella und die gemeinsamen Kinder am Donnerstag auf Social Media bekannt gaben. Er erlag seinem Krebsleiden.

In ihrem Facebook-Post schrieb die Familie: «Mit tiefer Trauer und schwerem Herzen teilen wir mit, dass unser geliebter Francis gestern nach einem stillen Kampf gegen den Krebs verstorben ist. Er ist friedlich, umgeben von Liebe, von uns gegangen.»

«Unser Herz ist gebrochen. Während seines Kampfes gegen den Krebs blieben wir an seiner Seite und stellten uns als Familie jeder Herausforderung – genau so, wie er es uns beigebracht hat», so das Statement weiter.

Francis Buchholz wurde 71 Jahre alt. Bild: www.imago-images.de

An seine Fans wandte sich die Familie ebenfalls und dankte ihnen für die «unerschütterliche Treue, eure Liebe und das Vertrauen, das ihr ihm auf seinem unglaublichen Lebensweg entgegengebracht habt».

Francis Buchholz war von 1973 bis 1992 Mitglied der Scorpions, also während der erfolgreichsten Ära der Band. Die Hannoveraner schufen Hits wie «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» und «Wind of Change».

Kurz nach dem weltweiten Durchbruch des Albums «Crazy World», im Jahr 1992, zog sich Buchholz jedoch aus dem aktiven Tourleben zurück. Nach der Geburt seiner Zwillingstöchter fokussierte er sich auf sein Privatleben.

Francis Buchholz hinterlässt seine Ehefrau sowie die gemeinsamen Kinder: Sohn Sebastian und die Zwillingstöchter Louisa und Marietta.