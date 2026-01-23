wechselnd bewölkt-3°
Harry Styles mit neuer Single: So tönt der Song «Aperture»

Harry Styles attends the 65th annual Grammy Awards at the Crypto.com Arena in Los Angeles on Sunday, February 5, 2023. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY LAP20230205543 JIMxRUYMEN
Harry Styles bei den Grammy Awards 2023.Bild: www.imago-images.de

So tönt Harry Styles' neue Single

Musikalisch war es fast vier Jahre lang ruhig um den Briten. Nun hat Harry Styles eine neue Single veröffentlicht. «Aperture» kannst du seit heute streamen.
23.01.2026, 09:4523.01.2026, 10:20
Nadine Sommerhalder
Nadine Sommerhalder

Der heute veröffentliche Song «Aperture» ist der erste Vorgeschmack auf das vierte Studioalbum von Harry Styles. Das Album mit dem Titel «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» erscheint am 6. März. Die Single hatte Harry Styles vor ein paar Tagen via Instagram angekündigt.

So tönt der Song «Aperture»:

Die neue Single «Aperture» von Harry Styles.Video: YouTube/HarryStylesVEVO

Der 31-Jährige wurde in den letzten Jahren häufiger in Berlin gesichtet – er lief im September 2025 gar beim Marathon in der deutschen Hauptstadt mit. Dem Song «Aperture» ist die Liebe zu Berlin anzumerken.

Der Song ist deutlich elektronischer als viele seiner bisherigen Lieder. Auch beginnt «Aperture» für zeitgenössische Musik eher untypisch: Die ersten 45 Sekunden sind rein instrumental, einzig aufbauende Synthesizer sind zu hören. Untypisch deshalb, weil von heutigen Popsongs durch sie «TikTokierierung» erwartet wird, dass der Hook gleich am Anfang eines Songs steht.

Harry Styles wirft noch eine ordentliche Portion Drum and Bass dazu und landet mit «Aperture» einen Hit mit tanzbaren Beat und aufbauender Dynamik, der bei wiederholtem Hören immer eingängiger wird.

Welttournee geplant

Zusätzlich zum neuen Album kündigte Harry Styles auch eine neue Welttournee an. Die «Together, Together»-Tournee startet am 16. Mai in Amsterdam in den Niederlanden. Er macht dann Halt in London, São Paulo, Mexiko-Stadt und New York, wo er im Madison Square Garden 30 Konzerte spielt. Das Tour-Finale ist in Australien geplant mit Stops in Melbourne und Sydney. Ein Halt in der Schweiz ist bislang nicht vorgesehen.

