Macron empfängt Scholz in Paris zu «privatem Essen» – kurz bevor Chinas Präsidenten Xi kommt

Emmanuel Macron und Olaf Scholz an einer Medienkonferenz im März 2024. Bild: keystone

Der französische Präsident Emmanuel Macron empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagabend in Paris - wenige Tage vor dem Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Frankreich. Es handele sich bei dem Treffen von Macron und Scholz um ein privates Abendessen, teilte der Élysée-Palast mit, ohne weitere Details zu dem Treffen zu nennen.

Chinas Staats- und Parteichef Xi besucht am Montag und Dienstag nach fast fünf Jahren im Rahmen einer Europareise wieder Frankreich. Erwartet wird, dass Macron und Scholz sich über gemeinsame Positionen zum Besuch von Xi abstimmen werden. Scholz war bereits am Mittwoch in der französischen Hauptstadt eingetroffen, ohne dort aber offizielle Termine wahrzunehmen.

Der Besuch von Scholz in Paris ist Teil des Bemühens, Missklänge zwischen beiden Ländern, die zuletzt häufiger aufgetreten waren, auszuräumen und den Draht zwischen den beiden Spitzenpolitikern zu verbessern. Am Donnerstag gaben Berlin und Paris ausserdem bekannt, dass Macron seinen im vergangenen Jahr wegen Unruhen in Frankreich abgesagten Staatsbesuch in Deutschland nun von 26. bis 28. Mai nachholt.

Erste Station von Xi in Frankreich am Montag ist Paris, wo neben bilateralen Gesprächen mit Macron auch ein Dreiertreffen mit Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant ist, wie der Élysée-Palast mitteilte. Eine Teilnahme von Scholz an den Gesprächen mit Xi sei nicht geplant, Frankreich stimme sich aber eng mit Deutschland ab, hiess es. Vor Macrons Besuch in China vor einem Jahr habe der französische Präsident sich vorab ebenfalls mit Scholz abgesprochen. (sda/dpa/lyn)