Nebel
DE | FR
burger
International
Deutschland

Deutschland: Mehr als 100'000 Visa zum Familiennachzug erteilt

Mehr als 100'000 Visa zum Familiennachzug in Deutschland erteilt

21.12.2025, 15:0821.12.2025, 15:08

Trotz deutlicher Verschärfungen der schwarz-roten Bundesregierung wurden in diesem Jahr mehr als 100'000 Visa zum Familiennachzug erteilt. Das geht aus Zahlen des Auswärtigen Amts hervor, über die die «Welt am Sonntag» berichtete.

Demnach wurden bis Ende November allein bezogen auf die fünf Staatsangehörigkeiten mit den meisten Anträgen 101'756 Visa bewilligt. Hauptnationalitäten waren demnach Türken (14'907) und Syrer (13'148), gefolgt von Indern (9'286), Menschen aus dem Kosovo (7'143) und aus Albanien (4'426).

In etwas mehr als einem Drittel der Fälle (37'227) ging es um Visa für den Nachzug von Kindern zu ihren Eltern. Umgekehrt wurden rund 3'500 Visa erteilt, damit Eltern zu ihren Kindern ziehen können. Am häufigsten wurden mit 44'426 Fällen Visa für Ehepartner von in Deutschland lebenden Ausländern vergeben. Weitere 16'298 Visa gab es, damit jemand zu einem Ehepartner mit deutschem Pass ziehen konnte.

Einschränkungen seit Sommer

Das Nachzugsrecht gilt meist nur für die Kernfamilie, also Ehepartner und minderjährige Kinder. Ausnahmen gibt es für wenige Härtefälle und seit einer Ampel-Reform im März 2024 für Eltern und Schwiegereltern von Hochqualifizierten und Fachkräften, die den Lebensunterhalt der ganzen Familie eigenständig sichern können.

Im Juli hatte die Bundesregierung den Familiennachzug zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus – anders als bei anerkannten Flüchtlingen – für zwei Jahre ausgesetzt. Nur in «Härtefällen» sollen subsidiär Schutzberechtigte – in diese Kategorie fallen viele Menschen aus Syrien – noch Ehepartner, minderjährige Kinder und im Fall unbegleiteter Minderjährige die Eltern nachholen dürfen. (sda/dpa)

Mehr zu Deutschland:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Städte, die du ab Zürich mit dem Nachtzug erreichst
1 / 13
Städte, die du ab Zürich mit dem Nachtzug erreichst
Der See Bled in Slowenien mit der berühmten Insel.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In dieser Stadt zeigt sich, was auf Deutschland zukommt, wenn die AfD regiert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
US-Abzug aus Deutschland? Trump ist auch auf Europa angewiesen
Lassen die USA Europa militärisch allein? Die neue US-Strategie nährt solche Befürchtungen. Tatsächlich ist auch die Trump-Regierung auf Europa angewiesen, vor allem auf Deutschland.
Im Juli 2020 ordnete das US-Verteidigungsministerium auf Anweisung von Präsident Donald Trump den Abzug eines Drittels der in Deutschland stationierten US-Soldaten an. Der Rückzugsbefehl für 12'000 der 36'000 US-Soldaten galt als «Bestrafung» Deutschlands und Trumps «Rache an Merkel», da sich die deutsche Kanzlerin der US-Forderung nach höheren Militärausgaben nicht beugen wollte.
Zur Story