Israel unterzeichnet Vertrag mit Berlin über Raketenabwehr-Erweiterung

Der Vertrag wurde in Deutschland unterschrieben.Bild: keystone

18.12.2025, 19:0418.12.2025, 19:04

Deutschland und Israel haben israelischen Angaben zufolge einen Vertrag für die Erweiterung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 unterschrieben. Das teilte Israels Aussenministerium mit. Zuvor hatte am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestages Geld dafür bewilligt. Israels Verteidigungsministerium sprach von Kosten in Höhe von umgerechnet rund 2,6 Milliarden Euro. Die Zeremonie zur Unterzeichnung habe in Deutschland stattgefunden.

Der Aufbau des in Israel beschafften Systems ist eine Reaktion auf die Bedrohung durch Russland. Das Verteidigungssystem kann feindliche Raketen ausserhalb der Atmosphäre im beginnenden Weltraum durch einen direkten Treffer zerstören – eine Fähigkeit, die es in der Bundeswehr bisher nicht gibt.

Israelischen Angaben zufolge beläuft sich der Gesamtwert der beiden Abkommen auf umgerechnet rund 5,7 Milliarden Euro. Es handle sich um das grösste Rüstungsgeschäft in der Geschichte des jüdischen Staats. (sda/dpa)

