Hunderttausende Euro und «Imageschaden»: So teuer waren die Punks für die Insel Sylt

Doch die Punks haben nicht nur aktiv Kosten verursacht: Einzelhändler auf der Insel klagten über Umsatzeinbussen, der Imageschaden treffe den Tourismus auch über das Ende des Protestcamps hinaus. «Viele Gäste sagen, sie kommen nicht wieder», sagte der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, im Interview mit t-online. Und er kündigte an: «Wir bereiten intern eine Strategie vor, damit so etwas nicht mehr passieren kann.»

Auch die Beseitigung von Müll und Graffitis haben Kosten in noch nicht geklärter Höhe verursacht. «Ausserdem fehlen uns noch die Zahlen für die Unterkunft in der letzten Woche des Security-Dienstes auf Sylt», wird der Hauptausschuss-Vorsitzende Holger Flessau (CDU) bei «shz.de» zitiert.

So war eine «Punker-Pinkelmauer» an der «Dicken Wilhelmine», dem bekannten Brunnen auf Sylt, errichtet und später wieder abgerissen worden. Kostenpunkt: noch unklar.

Weitere 6'553 Euro werden dem Bericht zufolge für die Dixi-Toiletten, die für die Camp-Teilnehmenden aufgestellt wurden, fällig. Die Entsorgung des Camps am Tag der Räumung habe etwas über 500 Euro gekostet, die Beschaffung des Bauzauns zur Absperrung der Stadtpark-Wiese am 12. Oktober weitere 3'500 Euro.

Punk-Protestcamp in Westerland am 14. September 2022.

Punk-Protestcamp in Westerland am 14. September 2022. Bild: keystone

In einem nicht-öffentlichen Papier an die Mitglieder des Hauptausschusses, über das «shz.de» berichtet, wird zumindest ein Teil der Kosten detailliert aufgelistet. Demnach summieren sich die bisher bekannten Posten auf insgesamt 203'962 Euro.

